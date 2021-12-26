السكن العامودي في مدينة صباح الأحمد جاهز منتصف 2022

وطن النهار

شارفت شقق السكن العامودي في مدينة صباح الاحمد السكنية على الانتهاء حيث من المقرر ان يسلم المشروع منتصف العام 2022 بعد تمديد فترة الأعمال بالمشروع. وقد تم تمديد أعمال إنجاز وإنشاء وصيانة 40 عمارة من السكن العمودي بهم 720 شقة، بالإضافة إلى أعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى العام 2022 فيما كانت سنة الانجاز الفعلي للمشروع الربع الاخير من العام 2021. يذكر ان المؤسسة بصدد فتح الباب على تخصيص الشقق ضمن السكن العامودي في مدينة صباح الأحمد السكنية بعد الانتهاء من المشروع والانتهاء من الملاحظات التي قد تكون موجوده في التسليم الابتدائي للمشروع، وسوف يحدد مجلس الإدارة الفئة المستحقة لهذا النوع من السكن سواء أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين أو المواطنات بمختلف شرائحهن (متزوجة من غير كويتي - مطلقة-أرملة - عزباء). وقد تم تخصيص 40 عمارة و720 شقة من اجمالي المشروع لخدمة احتياجات المرأة الكويتية اذ صممت على 6 نماذج تمتاز بواجهات مميزة ومطابخ مجهزة وخزائن لغرف النوم ونقاط جمع القمامة في كل دور وغرفة لتجميعها بالدور الأرضي وخلاطات موفرة للمياه وإضاءة LED ومصعدين في كل طابق.