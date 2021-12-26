«KIB»: الجراح يُكَرَّم لإنجازاته ولعطائه.. وبوخمسين يُلقَّب بـ «القائد ذي الرؤية» في الإستراتيجية التحوّلية

مال وأعمال

في تكريم خاص لهما على المستوى العالمي، وللسنة الثانية على التوالي، وتقديراً لما قدماه من إنجازات خلال أكثر عامين معروفين بتحدياتهما غير المسبوقة، قامت مجلة World Finance البريطانية ضمن برنامج جوائزها السنوي المرموق لتكريم للمؤسسات المالية الإسلامية وروادها حول العالم، بمنح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد جراح الصباح، جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، كما منحت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين، لقب «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية – دافع التطوير والتنمية»، وذلك لتميزهما خلال العام 2021 بقيادة KIB برؤية واستراتيجية تحولية ثاقبة على جميع الأصعدة، وبمنهجية ضمنت أداءه المالي الإيجابي والمستقر.

وتقوم مجلة World Finance منذ أعوام بتنظيم برنامج جوائز Islamic Finance Awards سنوياً لاستضافة وتكريم أكبر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم، تقديراً لجهودهم طوال العام ومساهمتهم في تنمية قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي وإضافة قيمة ذات وزن له. كما يكرم البرنامج ضمن فئات جوائزه النخبة من قادة القطاع وألمع الشخصيات في المجال المصرفي والمالي.

هذا وقد جاء من بينهم كل من الجراح وبوخمسين ليفوزا بالألقاب نظراً لتميزهما عن سائر المرشحين هذا العام بأدائهما البارز على مدار السنة، وبما يستوفي معايير الجوائز التي شملت: الخبرة والريادة للجهاز الإداري، التميّز في مجال الحلول المصرفية وخدمة العملاء، شمولية وتنوع برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مدار العام وبما يتماشى مع مختلف الأوقات والظروف، إلى جانب السعي للتغيير والتطوير وتبني الاستراتيجيات القيّمة والهادفة للتقدّم والتحسين.

معقباً على فوزه بـإنجاز العمر وخدمة المجتمع، أكد الجراح على التزامه التام بالاستمرار في إدارة وتطوير استراتيجية البنك بما يحقق له أهدافه ويعزز مكانته التنافسية ضمن القطاع المصرفي كبنك رائد ومتعدد الخدمات، ويضمن لموظفيه استمرارية عملهم في مؤسسة لها ثقلها ووزنها وسمعتها بين الشركات، وكذلك لعملائه كل ما يلبي احتياجاتهم المصرفية ويلاقي تطلعاتهم. أما بالنسبة لخدمة المجتمع، شدد الجراح على حرصه بمتابعة تطوير برنامج KIB المجتمعي وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من المبادرات في كافة المجالات وبما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع ويقوم على تنميته ويحدث تأثير إيجابي.

ومن جانبه، أعرب بوخمسين عن تفاؤله وحماسه إزاء الفترة المقبلة من العمل، لا سيما بعد فوزه، وللعام الثاني، بلقب القائد ذي رؤية في الاستراتيجية والتحوّل، مشيراً إلى أن ذلك يعد من أهم الدلائل على مضي KIB بخطىً واثقة وبنهج صحيح فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ استراتيجيته الشاملة والمتكاملة بجميع جوانبها، بدأ من تقديم الخدمات المبتكرة، إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وصولاً إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية، مواكباً بذلك التوجهات الحديثة وغيرها من التطورات في القطاع المصرفي على المستوى العالمي، وحسب ما قاله بوخمسين، هذا هو الأمر الذي أسهم في وصول KIB لمكانة يستحق بها وعن جدارة الحصول على هذا الاعتراف العالمي من قبل جهة تحكيم دولية ومرموقة مثل World Finance.

وفي الختام، قام كل من الجراح وبوخمسين بإهداء هذه الجوائز مرة أخرى إلى جميع العاملين في KIB، واعتبروها بمثابة نجاح أخر لفريق العمل بأكمله، متوجهين بالشكر لأعضائه لحسن تعاونهم طيلة هذه الفترة، ومؤكدين أن هذه التكريمات لم تأت إلا بفضل اجتهادهم ومثابرتهم وتفانيهم في العمل طوال العامين الماضين، وسط سلسلة من أصعب التحديات على الإطلاق، من أزمة كورونا إلى زيادة متطلبات وضغوطات العمل، حيث كانوا هم الدرع والحصن العتيد للبنك خلال تلك الأزمة، مساهمين بكل ما لديهم من جهد وطاقة لتحقيق مساعي البنك وأهدافه، وتقديم خدمة متميزة للعملاء بما يرضيهم ويكسب ثقتهم في البنك تحت أي ظرف كان.

ولابد من الإشارة إلى أن مجلة World Finance، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، تعد من المنصات الإعلامية الرائدة والبارزة عالمياً في المجال الاقتصادي والمالي، كما يمثل برنامج جوائزها الشهير معيار للنجاح ولأفضل الممارسات في عالم المال والأعمال على المستوى الدولي.

