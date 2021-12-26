«برقان» احتفى بتخريج 3 دفعات من موظفيه

مال وأعمال

احتفى بنك برقان أخيراً بتخريج 3 دفعات من موظفيه في قسم الخدمات المصرفية الشخصية الذين حصلوا على شهادات معتمدة في مجال عملهم. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك الهادفة إلى تنمية كوادره، وتعزيز قدرات موظفي قسم الخدمات المصرفية الشخصية ضمن الخطة الموضوعة لعامي 2021 و2022.

وبهذه المناسبة، نظم بنك برقان حفلاً حضره مديرو قسم الموارد البشرية والخدمات المصرفية الشخصية، تم فيه تخريج الموظفين والموظفات الـ 34 الذين اجتازوا هذه الدورات بنجاح. كما قام البنك بمنح خمسة من الموظفين دروعاً تقديرية نظراً لأدائهم المتميز في عكس قيم البنك خلال فترة التدريب.

وقد تضمن البرنامج العديد من المحاور المتعلقة بالخدمات المصرفية الشخصية، ومن بينها أساسيات إدارة العلاقات مع العملاء وطرق تطوير مهارات التواصل معهم بحرفية في سبيل فهم احتياجاتهم المالية وتسهيل الاستجابة لها وتحقيقها بهدف تحقيق أفضل تجربة مصرفية لعملاء بنك برقان على مستوى السوق المحلي.

من جهتها، علقت الاختصاصية في قسم التعلم وتطوير الكفاءات سهام الخريف، قائلة: «يندرج تطوير الموارد البشرية ضمن أهم أولوياتنا لتحقيق النمو المستدام وضمان تفوق بنك برقان وتوسيع قاعدة عملائه، لذلك، نسعى لتبني أحدث البرامج التدريبية لموظفينا لإعدادهم وتأهيلهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتقديم تجربة مصرفية عالية الجودة للعملاء بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ملاقاة تطلعات عملائنا واحتياجاتهم وتحقيق رضاهم، وبالتالي نمو البنك ونجاحه».

وأكدت الخريف في ختام كلامها على أن البنك ينظر إلى موظفيه باعتبارهم شركاء نجاح في مسيرة نموّه وتطوّره، مشددة على استمرار بنك برقان في الاستثمار بتطوير مهارات موظفيه في قسم الخدمات المصرفية الشخصية لتحقيق المزيد من التغييرات والنتائج الإيجابية في هذا المجال.

