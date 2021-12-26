«الخليج» أطلق حملة البطاقات الشتوية

مال وأعمال

أطلق بنك الخليج حملة البطاقات الشتوية للعملاء، والتي تتيح لهم فرصة الفوز باسترداد نقدي لنفقات السفر، عند استخدامهم لبطاقات بنك الخليج مسبقة الدفع أو البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي لحجوزات السفر (فنادق، تذاكر طيران أو مكاتب السفر) في الكويت وخارجها.

وخلال فترة الحملة، التي تسري من 12 ديسمبر 2021 وحتى 28 فبراير 2022 يحصل عملاء بنك الخليج على فرصة واحدة للدخول في السحب تلقائيًا مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها على حجوزات السفر (فنادق، تذاكر طيران أو مكاتب سفر) محلياً باستخدام البطاقة الائتمانية أو البطاقة مسبقة الدفع، وثلاث فرص مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها على حجوزات السفر (فنادق، تذاكر طيران أو مكاتب السفر) خارج البلاد باستخدام البطاقة الائتمانية، البطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة السحب الآلي.

وسيعلن بنك الخليج في نهاية الحملة عن 40 فائزًا محظوظًا، سيحصل كل منهم على استرداد نقدي لنفقات السفر التي تمت باستخدام بطاقات بنك الخليج. سيُجرى السحب في 20 مارس 2022 بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وسيتم إخطار الفائزين عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني.

ويقول مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان «عبر إطلاق هذه الحملة، تمكنا من إتاحة الفرصة لجميع عملائنا للدخول في السحب، وليكونوا من ضمن الأربعين فائز الذين سيحصلون على استرداد نقدي لنفقات سفرهم. في بنك الخليج، نعمل دائمًا على ابتكار طرق لدعم عملائنا. والآن، بينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، أردنا أن نشارك عملاءنا الاحتفال بتحمل تكاليف إجازتهم القادمة!».

ويعمل بنك الخليج باستمرار على تزويد عملائه بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك أحدث حملة استرداد نقدي بنسبة 100% لحملة البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع. من خلال هذه الحملة، يمكن لحاملي بطاقات بنك الخليج الاستمتاع بجميع مزاياها، والدخول للسحب للحصول على فرصة الفوز بجوائز الحملة.

وتوفر بطاقات الائتمان من بنك الخليج للعملاء مجموعة متنوعة من عروض السفر والمزايا التي تشمل خصومات على حجوزات الفنادق والرحلات الجوية وتأجير السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء بطاقات الائتمان من بنك الخليج الاستفادة من الدخول المجاني إلى صالات المطارات في أكثر من 600 مطار حول العالم.

