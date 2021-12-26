السفر الجوي إلى ما قبل الجائحة

مال وأعمال

مر ما يقارب 2?1 مليون شخص عبر نقاط التفتيش الأمنية في المطارات الأميركية يوم الاربعاء الماضي، متجاوزين أعداد اليوم نفسه ما قبل جائحة 2019 للمرة الأولى منذ أشهر، مع زيادة السفر في العطلات على الرغم من ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد-19 والمخاوف من متحور أوميكرون الجديد سريع الانتشار.وظلت احجام السفر الجوي أقل بكثير من مستويات ما قبل كوفيد-19 هذا العام، لكنها تجاوزت عام 2019 بصعوبة في ثلاث مناسبات أخرى، بما في ذلك أواخر أغسطس (بزيادة %0.7 عن عام 2019) ويومين قبل الرابع من يوليو (أعلى بنسبة %0.6 و%2.8).

