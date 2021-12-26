«الأهلي المتحد»: السكن الخاص المحرك الرئيس للعقار

مال وأعمال

في إطار التزامه الدائم بتلبية تطلعات عملائه وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات المصرفية والمالية، قدم البنك الأهلي المتحد، الكويت، مؤخرا ندوة حول «الآفاق الاقتصادية الكلية والجزئية للكويت»، للإدارة التنفيذية بمجموعة محمد عبدالرحمن البحر في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم، السالمية الكويت.

وقد استهل ماهر تفاحة المراقب المالي للمجموعة الندوة بالترحيب بضيوف البنك الأهلي المتحد، مشيرا إلى أهمية هذه الندوة التي تأتي في وقت تتعافى فيه جميع الصناعات من آثار الجائحة وتشهد زيادة في الطلب ومستويات الاستهلاك، حيث تحدث عن التوقعات العامة لهذه الندوة وكيف تستفيد المجموعة منها في التخطيط لاستراتيجيتها المؤسسية.

و بدأ مدير عام الخزينة بالبنك الأهلي المتحد عبد الله اللنقاوي، الندوة بتقديم آفاق الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي، وأعطي نبذة عن آخر نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقدم عرضا لأدوات للتحوط من المخاطر الناشئة عن الأسواق المتقلبة. ثم تحدث عن التعافي الاقتصادي في الكويت وتناول موضوعات مختلفة منها نمو الائتمان والتحديات والإصلاحات الجارية والمبادرات البارزة لاقتناص الفرص المستقبلية.

وبعد التحدث عن الاقتصاد الكلي، تناول مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الاهلي المتحد أحمد عبدالرشيد إبراهيم، موضوع الاقتصاد الجزئي. واستهل حديثه بمناقشة بعض الجوانب التي تناولها العرض التقديمي السابق ومنها الحقائق بشأن الزيادة في التضخم، وقيود سلسلة التوريد، والإنفاق والسلوك الاستهلاكي، والنمو الإجمالي في تمويلات البنك والودائع. وقام بإيجاز خطة العرض التقديمي للخدمات المصرفية للشركات، والتي تم تصميمها لتتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية للبحث ، كما قدم شرحا عن الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركة من هذا العرض.

واستعرض إبراهيم تحديات الأعمال أثناء الجائحة موضحا كل منها وكيف أن قيود التدفق النقدي التي تم مواجهتها أثناء حالة الإغلاق غير العادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 أضطرت العملاء للضغط على البنوك بطلب إعادة الهيكلة/ تأجيل السداد، ، كما ظهرت فجوات التكنولوجيا وتحديات استمرارية الأعمال لدي العديد من الشركات نظرا لأن العمل عن بُعد لم يكن طريقة معتادة للعمل في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ما عانته الشركات من نقص البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات والموارد والمعرفة مما أدى إلى صعوبات في الوصول إلى أماكن العمل وصعوبات في الحصول على المعلومات. وتفاقمت هذه المشكلة مع محدودية الموارد البشرية نظرا للقيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم.

وأشار إبراهيم إلى التدابير الحكومية المتواصلة ومنها تمديد أقساط التمويلات الاستهلاكية لمدة 6 أشهر من مارس 2021؛ ووصول معدل التطعيم في الكويت 81% من خلال توفير 6.7 مليون جرعة (متضمنة الجرعات المعززة) حتى الآن، والتي ساعدت في انتعاش قطاع التجزئة.

ومن جانبه، تحدث عبد اللطيف محمد الشايع، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات بالبنك الأهلي المتحد ، موضحا تقسيم أنشطة الصناعة إلى: تضرر شديد ، وتضرر متوسط ??، وجيدة الأداء، وتحول التركيز إلى أداء الصناعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسفر والخدمات اللوجستية والعقارات. وتم توضيح أن قطاع الطيران الكويتي تكبد خسائر بنحو مليار دولار في عام 2020، على الرغم من أن الوضع قد شهد تحسنا بحلول الربع الثالث من عام 2021، إلا أنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار الشايع إلى أن نشاط القطاع السكني هو المحرك الرئيس في إجمالي مبيعات العقارات ويلاحظ وجود اتجاه تصاعدي من الربع الثالث من 2021. ومن ناحية أخرى، ناقشت الندوة انخفاض مبيعات القطاع التجاري وقطاع الاستثمار بما يزيد عن 50% و30% على أساس سنوي على التوالي في عام 2020. نظرا لتراجع الأثر السلبي للجائحة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

علاوة على ذلك، استعرض البنك الأهلي المتحد أنظمته الرائدة والمتطورة لإدارة النقد «B2B» إلى جانب شرح تفصيلي لتركيز البنك وجهوده واستثماراته في المنصات الرقمية، واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة شاملة للعميل غنية بالمميزات ومثيرة وسهلة الاستخدام ومواكبة للتطورات المستقبلية. وفي ختام الندوة تم عقد جلسة لطرح الأسئلة والرد عليها بشكل تفاعلي.

الجدير بالذكر أن الندوة قد أقيمت هدف التعرف على الفروق الدقيقة في السوق وقياس سلوك المستهلك في حقبة ما بعد كوفيد19، لتخطيط استراتيجية الشركة لعام 2022. وكان من بين المشاركين من مجموعة البحر إيهاب الخطيب مدير عام المجموعة وعبداللطيف البحر مدير عام المجموعة الغذائة والاستهلاكية – مجموعة البحر إلى جانب رؤساء إدارات الأعمال بمختلف شركات مجموعة البحر. وأعرب الفريق القيادي لمجموعة البحر برئاسة المدير العام للمجموعة إيهاب الخطيب عن تقديره لفريق البنك الأهلي المتحد ، وأشار إلى أن الرؤى المقدمة في الندوة كانت عملية للمجموعة في التخطيط لاستراتيجية الشركة للعام القادم. وأعرب عن أمله أن ينظم البنك المزيد من برامج مشاركة المعرفة في المستقبل بما يحقق مصالح عملائه ويعود بالفائدة عليهم.

