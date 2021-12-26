الصقعبي: الكويت لديها فرصة للعالمية

مال وأعمال

كشف مدير عام شركة أرض الوفاء العقارية م. بدر ناصر الصقعبي، عن أن الكويت لديها فرصة كبيرة لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً جذاباً للاستثمار بحلول عام 2035، وذلك بفضل الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي للبلاد والوفرة النفطية والاحتياطات المالية الضخمة والعنصر البشري الكويتي الناجح والقادر على تجاوز التحديات والصعاب واستنادا إلى بيئة استثمارية ملائمة وتشريعات متطورة ومناخ أعمال مشجع.

وشدد الصقعبي على ضرورة أن يتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة بهدف تنويع الاقتصاد وتحويل الحكومة الكويتية من دور المشغل للخدمات الى المراقب. وذكر ان الكويت نجحت في إنشاء بنية تحتية ضخمة بدأت بالظهور على أرض الواقع، وهذه المشاريع المليارية تمهد الطريق للتنمية التجارية، من حيث الجسور والمدن الجديدة ومشروعات الطرق الضخمة والمطارات الجديدة.

وقال الصقعبي ان الكويت تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة وإطار تشريعي داعم ومحفز للاستثمار تحكمه قوانين متطورة توفر العديد من الامتيازات، مثل حرية تحويل الأرباح ورأس المال، والإعفاء من الضرائب لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل للمشروعات الاستثمارية وحرية استخدام العمالة الأجنبية وفقا للضوابط المحلية. وذكر ان الكويت لديها الإمكانات لتنافس العديد من دول الخليج العربي خلال السنوات المقبلة، مضيفا: «بحكم عملي في الإمارات لمدة 13 سنة فاني اكتسبت العديد من المهارات القيادية من خلال تعاملي في مجال إدارة المحافظ العقارية والمشاريع العقارية، وعلى يقين كامل بأن الكويت ستنجح في تبوء مكانة اقتصادية مرموقة». وقال الصقعبي إن مشاريع التطوير العقاري تعتبر محركاً رئيساً للاقتصاد الكويتي وتنعكس بشكل ايجابي على الدورة الاقتصادية في البلاد، مشيرا الى ان السوق الكويتي يعتبر من أبرز الأسواق الواعدة في منطقة الخليج، والحوافز الاستثمارية والاستقرار السياسي والتسهيلات المقدمة للمستثمرين يعد حافزا حقيقيا لبدء تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص.

