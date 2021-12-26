مليارديرات للحظات خلال جائحة «كورونا» في 2021

مال وأعمال

لم يعد من الطبيعي أن تستمر الثروات في أيدي أصحابها لفترات طويلة كما كان في السابق. خيمت على عام 2021 جائحة كوفيد-19 بسُحبها المضطربة، واتسم بتقلبات في سوق طرح الأسهم، كما ولدت مجموعة من الأثرياء لم تستمر ثرواتهم ذات العشرة أرقام لمدد طويلةٍ.

كان السبب الرئيسي وراء لعبة كراسي الثروة الموسيقية لهذا العام هو الأداء الضعيف للكثير من الشركات بعد طرح أسهمها للتداول لأول مرة. لعبت الشعبية المزدهرة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في أثناء الوباء، دورا كبيرا، إذ فتحت أبواب الاكتتاب العام الأولي على مصراعيه للشركات من دون الحاجة إلى الإجراءات الروتينية للاكتتاب العام الأولي التقليدي.

وأعقب الاكتتاب العام الأولي تدهور في أسعار الأسهم في كثير من الحالات. يعكس أربعة من المليارديرات العشرة في هذه القائمة أمثلة على شركات أقدمت على إدراج أسهمها عبر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، مثل أنتوني تان من شركة Grab، وغوبن بيفيرت من شركة Joby Aviation، وكارل دايكلر من شركة BeachBody، وآن وجسيكي من شركة andMe 23. دخل الأربعة نادي المليارديرات نتيجة الاندماج، إلا أن انخفاض أسعار الأسهم ما لبث أن طردهم لخارج نادي المليار.

لكن لم تكن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وحدها التي أثبتت تذبذب تأثيرها في 2021. فنصف الشركات التي جمعت أكثر من مليار دولار في الاكتتابات الأولية هذا العام كانت تتداول بأقل من أسعار إدراجها اعتبارا من نوفمبر ، وفقا لبيانات شركة التكنولوجيا Dealogic، التي ذكرتها صحيفة Financial Times. تأتي شركة Bumble صاحبة تطبيق المواعدة كمثال على هذا، حيث جمعت 2.2 مليار دولار على أساس تقييم 8.6 مليار دولار في فبراير ، ثم انخفضت أسهمها بنسبة 50% اعتبارا من 14 ديسمبر.

وتستمر جائحة كوفيد-19 في التأثير بشكل كبير فارضة مدا وجزرا على السلوك العام تجاه القطاعات المختلفة جاذبا بعضها وطاردا بعضها الآخر. يتجلى مثالان واضحان على هذا في شركتي المعدات الرياضية المنزلية Peloton وBeachbody، اللتين أصبح مؤسساهما من المليارديرات لفترة وجيزة.

أنتوني تان أصبح مليارديرا لبضع ساعات في 2 ديسمبر بعد الاكتتاب العام الأولي لشركته الكبيرة للنقل التشاركي في جنوب شرق آسيا.

تيم تشين يعد مثالا آخر على أحد المليارديرات الأقصر عمرا في 2021، قضى تشين فترة وجيزة للغاية من الوقت بصافي ثروة عند 10 أرقام عندما تم طرح شركته للاكتتاب العام في 4 نوفمبر.

جين تشينغ ليو رئيسة شركة ديدي جلوبال الصينية لخدمات نقل الركاب، وزوجها ويل وي تشينغ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، اصبحا من أصحاب المليارات عندما أدرجت ديدي أسهمها في بورصة نيويورك في يونيو ، بصافي ثروات قدرها 1.1 مليار دولار و4.4 مليارات دولار على التوالي. وبعد أقل من أسبوع، أدى انخفاض أسهم شركة ديدي بنسبة 27%، بعد أخبار بدء تحقيق الهيئات الناظمة الصينية في ثروة ليو، إلى تقهقر قيمة ثروة ليو لأقل من مليار دولار.

كارل دايكيلير طرح شركته للياقة البدنية المنزلية للإدراج عبر اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في يونيو ، على أمل أن يحافظ على الزخم الذي أمدته به الجائحة. كان من المتوقع أن يأخذ الاندماج مع صانع الدراجات الرياضية Myx Fitness الشركة صاحبة 23 عاما إلى حلبات المنافسة القوية مع شركات من أمثلة Peloton.

