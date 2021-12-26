مليار دينار توفرها الكويت سنوياً من توليد الكهرباء

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن توجه الكويت لتعميم استخدام الغاز الطبيعي المسال في توليد الكهرباء في إطار السعي الحكومي لتقليل حرق النفط الخام في محطاتها، وحماية البيئة من التلوث.

وقدرت المصادر إجمالي ما سيتم توفيره لميزانية الدولة بأكثر من مليار دينار سنوياً في حال تم تعميم تجربة استخدام الغاز المسال بدلاً من النفط في توليد الكهرباء.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن أن الكويت، ومن خلال الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، قامت باستلام عدد 6 خزانات من أصل 8 خزانات لمشروع مرافق استيراد الغاز المسال وهو العدد الإجمالي للمشروع.

وأوضحت أن الشركة تعمل حاليا على التشغيل التجريبي للخزانين بالتعاون مع المقاول الرئيس للمشروع شركة «هيونداي» الكورية، مشيرة الى ان دائرة العمليات والتشغيل في الشركة تقوم حاليا بالفحوصات المبدئية ودرجات التشغيل المختلفة للخزانات «المنخفضة، المتوسطة، العالية» استعدادا للتشغيل التجاري والذي حدد من قبل المقاول والعمليات بنهاية يناير المقبل.

وفيما يتعلق باستلام باقي خزانات المشروع «اخر خزانين» لمرفق الغاز، أكدت المصادر على ان مقاول التنفيذ يعمل في المراحل الأخيرة للخزانين للانتهاء منها منتصف عام 2022، متوقعة ان يتم الاستلام منتصف العام والتشغيل التجاري خلال الربع الأخير من العام ذاته.

الجدير بالذكر ان المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ستسمح باستقبال 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمشروع 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية أي ما يعادل استهلاك 540 ألف برميل من النفط الخام يوميا لإنتاج نفس القدر من الطاقة.

