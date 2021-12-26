«تشجيع الاستثمار» تجدد قيد 18 مكتباً لتقديم طلبات الاستثمار

مال وأعمال

أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل الجابر قراراً بتجديد قيد 18 مكتباً لتقديم طلبات المستثمرين.

وتتضمن القرار كلاً من: دار المكتب الهندسي للاستشارات الهندسية، وأر إس أو وارنست آند يونغ والمركز المالي الكويتي وإيون جلف للتجارة العامة والمقاولات وشركة بي دي أو للاستشارات وشركة جي اف لإدارة المشاريع وشركة ديلويت للاستشارات وشركة كي بي إم جي للاستشارات وشركة أحمد الرويح ومكتب المجموعة القانونية الدولية ومكتب المحامي أنور البشر ومكتب المحامية رولا ابراهيم ومكتب المحامي عبدالرحمن الهارون ومكتب المحامي فواز السعيد ومكتب المحامي محمد العتيبي ومكتب الوقيان والسيف للمحاماة ومكتب ميسان للاستشارات.

وتستهدف الكويت العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إليها من خلال تحفيز المستثمرين وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.

كما تقدم الكثير من التسهيلات اللازمة للمستثمرين والعمل على ترويج المقومات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

جدير بالذكر ان الكويت تتمتع بمقومات كبيرة تمكنها من ان تحقق مستوى جذب عالياً من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذلك الاستثمارات المحلية.

