624.5 مليون دينار أرباح البنوك في 9 أشهر بارتفاع %70.9

مال وأعمال

حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 624.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 259 مليون دينار أو بنحو 70.9% مقارنة بنحو 365.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2020. وحققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 239 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 199.4 مليون دينار للربع الثاني من العام ذاته، أي بارتفاع بنحو 39.6 مليون دينار وبنسبة 19.8%، وارتفعت بنحو 53 مليون دينار أو بنسبة 28.5% عن أرباح الربع الأول البالغة نحو 186 مليون دينار. واستمرت البنوك الكويتية في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 478.4 مليون دينار مقارنة بنحو 785 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 279.6 مليون دينار أو بنسبة 36.9%، أي أن جانباً كبيراً من ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض جملة المخصصات. والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك قد تنعكس أرباحاً في ظروف اقتصادية أفضل كما حدث بعد أزمة عام 2008. وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 384.4 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 61.6% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 68.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 240 مليون دينار، ومثلت نحو 38.4% من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 75.6% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نما بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة.