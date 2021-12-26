مياه الأمطار ومياه البحار!

الاخيرة

قبل عشر سنوات وبعد غزوة منهاتن المدمرة للإسلام والتي خلقت ما سُمي بـ «الإسلاموفوبيا» أي الخوف من الإسلام وتسببت في حربي أفغانستان والعراق، كتبتُ ضمن زاويتي الأسبوعية في جريدة الأهرام المصرية مقالاً عنوانه «المسواك والدانتال فلوس» ذكرت ضمنه أن البعض أخذ الدعوة لاستخدام المسواك بنصها، وبقي يستخدم المسواك إلى يومنا هذا، بينما فهم آخرون المقصد وهو تنظيف الفم فاستخدموا فرشاة الأسنان ومعجون الفلورايد والدانتال فلوس والمضمضة وكل ما أتى به العلم الحديث وأثبت جدواه، وأن هذا الأمر ينطبق على أمور الدين والدنيا الأخرى، فاستخدام السيف والقوة والحرب والإرهاب والجهاد لنشر الدعوة يمكن الوصول إليه هذه الأيام عبر السلام والإعلام والعلم والتقدم، وأن تصبح دول الإسلام الدول القدوة في العالم بحقوق الإنسان والتسامح والرفاه واستغلال الموارد فيما ينفع فالمهم الغاية لا الوسيلة...

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فلو بدلاً من أن يستخدم بن لادن الطائرات لتدمير مباني التجارة العالمية قام - وهو المهندس الثري- بإنشاء مبانٍ قربها للاقتصاد الإسلامي، وبدلاً من استخدام الطائرات للتدمير جعلها وسيلة لتنقل الدعاة بين الولايات المختلفة لحصد نتائج أفضل للإسلام والمسلمين، ومثل ذلك ما حدث في روسيا الفيدرالية التي خرجت من رحم تفكك الاتحاد السوفييتي قبل 30 عاماً، وأغلب شعبها لا يؤمن بالأديان فلو استبدل متطرفون ما قاموا به تحت رايات الجهاد من عنف وتدمير في الشيشان - التي تقع في قلب روسيا وكانت عاصمتها غروزني أجمل مدن الاتحاد السوفييتي - بالموعظة الحسنة والدعوة لربما نجحوا في تحقيق ما حققه الدعاة في أكبر بلدين إسلاميين أي إندونيسيا ونيجيريا، حيث لم يدخلهما الإسلام بالفتح والسيف والجهاد بل بالدعوة السلمية، وقد ردت روسيا الصفعة لمتطرفينا وما قاموا به في الشيشان عبر تدخلها القوي في الحرب في سورية، وكحال المسواك والفرشاة كان هناك فهم خطأ لمبدأ نشر الدعوة أدى لخسارتنا دعم وتأييد أميركا وروسيا ولاحقاً استكمل المشوار بخسارة دول كبرى أخرى في العالم بسبب تدخل متطرفينا في شؤونهم الداخلية تحت رايات الجهاد...

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هذه الأيام تكثر في الخليج دعوات نزول الأمطار دون النظر لفارق الزمان وحتى المكان، فالمطر هذه الأيام وبعكس الأيام الخوالي لا يفيد في الشرب ولا السقيا ولا الوضوء أو الاستحمام بل ينزل في الأغلب ليغرق المدن والشوارع لينتهي في البحر دون فائدة تقريباً لأحد، والواجب للحصول على نفس نتيجة هطول الأمطار في الماضي بالخليج الدعوة لحسن صيانة محطات تقطير المياه من البحر، والأهم ترشيد استخدام المياه العذبة الناتجة عن تلك المحطات التي هي بمثابة أمطارنا الهادرة طوال العام والتي تصل لبيوتنا ومزارعنا والتي منها نشرب ونزرع ونتوضأ ونبني ونعمل كل شيء تقريباً، والتي للأسف نفرط بها أيما تفريط من قِبَلِ بعض من يقيمون ويشاركون في صلاة الاستسقاء، حتى أصبحت بلداننا- التي هي الأكثر جفافاً بالعالم - الأكثر استخداما وهدراً للمياه حتى إن مياهنا العذبة تستخدم في فلاشات المراحيض، والواجب أن نعقل قبل أن نتوكل عبر ترشيد استخدام تلك الثروة التي حبانا الله إياها...

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آخر محطة:

شاهدت قبل أيام تغطية مطولة لفضائية «BBC عربي» لمخيمات اللاجئين على الحدود التركية - السورية وحالهم لا يختلف كثيراً عن أحوال اللاجئين في جبال شمال العراق أو اليمن.

مما قالوه إن أحوالهم تسوء جداً مع قدوم الأمطار حيث إن خيامهم غير مقاومة للمياه فتتبلّل الفُرُش والسجاد، وحينها يستحيل النوم وتنتشر الأمراض ويسود الوحل على الطرق فيصعب التنقل ويتغيَّب الأطفال عن الذهاب لمدارسهم البائسة، وعليه فاختلاف المكان والزمان يوجب فهماً أفضل لما نطلبه!

