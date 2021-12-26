الرميان يُظهر الوجه الإنساني المشرق للكويت

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يشارك المصور الوثائقي الكويتي سامي الرميان في المعرض الذي تقيمه مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية في معرضها الأول للتصوير الفوتوغرافي الذي تم افتتاحه بحضور، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي ، في تجربة مذهلة تلقي الضوء على مصورين فوتوغرافيين بارزين من منطقة الشرق الأوسط ، أغنوا «ناشيونال جيوغرافيك» بخبراتهم على مدى 11 عامًا هو عمر إصدار النسخة العربية للمجلة.

وعن سبب اختيار المجلة لصوره الخاصة في العمل الخيري والإنساني للاجئين السوريين، قال الرميان إن «العمل الخيري الكويتي هو الوجه المشرق للكويت، فالكويت في الوقت الحالي تمثل لاعباً مهماً في العمل الخيري العالمي، نظراً لمساهماتها الكبيرة في إغاثة منكوبي العالم، سواء من الكوارث الطبيعية، أو الحروب والنزاعات، فاكتسبت الكويت سمعة عالمية كبيرة، وهو ما حدا بمنظمة الأمم المتحدة لأن تسميها مركزاً للعمل الإنساني وتطلق على سمو الأمير لقب قائد إنساني، وهي خطوة حملت الكويت مسؤوليات في استمرار أداء رسالتها، وإرسال مساعداتها التي وصلت إلى أقاصي العالم شرقاً وغرباً، وكان نشاطنا في التصوير الوثائقي يمثل جزءاً من هذه الجهود الإنسانية الرائعة لتوثيق معاناة اللاجئين والنازحين».

وأوضح الرميان أن «أهمية الصورة تكمن في التقاط المصور المشاعر الإنسانية المختلفة، وإلهام المتلقي لإحداث تغيير، بالإضافة إلى التواصل العاطفي البصري الذي يعد أكثر طرق التواصل صدقاً وتعبيراً، فالصورة قد تختزل ألف عبارة، وقد تكون أبلغ من ألف مقال، كما يقال، خصوصاً إذا كانت عفويّة، وبعيدة عن التكلف أو التصنّع أو الاستعراض وفي العمل الإنساني خصوصاً الإغاثي منه، ثمة احتياج أكبر للصور». وختم الرميان بالقول «فخور بكوني أمثل الوجه الإنساني المشرق للكويت في المعرض الأول لمجلة ناشيونال جيوغرافيك في أبوظبي الذي يمثل احتفاء للعمل الخيري الكويتي أيضاً».

