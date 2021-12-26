اكتشاف 70 كوكباً مشرّداً

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عثر علماء الفلك بالقرب من الشمس على عدد يتراوح بين 70 و170 كوكبا مشردا يمكن مقارنتها بكوكب المشتري من حيث حجمها. يذكر أن الكواكب المشرّدة هي أجرام فضائية يمكن مقارنتها بكوكب المشتري من حيث حجمها وتقع بعيدا عن نظام نجمي ما.

وقد عثر العلماء في منطقة ما بين النجوم لا تبعد كثيرا عن الأرض بضع عشرات أجرام فضائية باردة وغير ساطعة لم يتضح إلى حد الآن منشأها.

ويعتقد البعض أن الكواكب المشرّدة هي كواكب تم قذفها إلى خارج أنظمة نجمة جراء تفاعلات جاذبية مختلفة.

أما البعض الآخر فيعتقد انها عبارة عن أقزام بنيّة صغيرة، بصفتها نجوما فاشلة. وقد اكتشف عالم الفلك، إرفي بوي، من جامعة «بوردو» وزملاؤه بالقرب من النظام الشمسي عددا غير صغير من الكواكب المشردة يتراوح بين 70 و170 كوكبا.

وتحقق هذا الاكتشاف جراء رصد ما يسمى بـ«مهد النجوم» بصفته سحابة غازية تقع على الحدود بين كوكبتي العقرب والأفعى وتبعد عن الشمس مسافة 390 سنة ضوئية.

واكتشف العلماء بعد تحليل آلاف صور فضائية في مهد النجوم هذه ما يزيد عن 70 جرما فضائيا واضحا في مجال الترددات تحت الحمراء غيّرت أوضاعها على مدى عقود ماضية، لكنها لا تزال غير مرئية تقريبا على خلفية السديمات والنجوم الكبرى.

