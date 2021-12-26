فنادق الكويت.. عُرضة للدمار في 2022

مال وأعمال

حذّرت مصادر اقتصادية عبر النهار، من دمار شامل ينتظر قطاع الفنادق المحلي في العام المقبل 2022، ليكون الوحيد بالمنطقة الذي يشهد سقوطاً حراً لعدم وضوح القرار.

وشرحت المصادر، أن فنادق الكويت توفر مليوني غرفة سنوياً، ولا يتوقع أن يتعدى حجم الإشغال فيها الـ300 الف غرفة، بانخفاض اكثر من 60%، وذلك بعد ان تراجع الاشغال فيها في سنوات الجائحة 2020 و2021 بأكثر من 95% .

وبينت، ان القرارات المتخذة دون دراسة، وتوقعات اغلاق البلاد أمام الزائرين، وحالة الارتباك المتكررة في التعامل مع الوضع الصحي، عوامل سلبية تضر بقطاع السياحة والفنادق بشكل عام، مع العلم ان القطاع متضرر وتحمل بشق الأنفس تداعيات المرحلة الماضية دون دعم يذكر أو توجه واضح لانتشاله من ركوده.

واستغربت المصادر عدم قيام المسؤولين عن قطاع السياحة في البلاد بالتفكير بالاتفاق مع قطر على تقديم تسهيلات خلال فترة اقامة مونديال كأس العالم المقرر اقامتها في الدوحة العام المقبل لتستفيد الفنادق في الكويت من هذا الاتفاق أسوة بالدول المجاورة وتطبيقاً لما قامت به دول العالم في البطولات السابقة.

وقالت المصادر: من الواضح أن الحكومة الكويتية لا تهتم بوجود الفنادق والدليل عدم دعمها خلال جائحة كورونا ولا حتى الترويج لها بالتزامن مع الأحداث العالمية المقامة في المنطقة الخليجية.

وتساءلت المصادر، اذا كان الزائر الخليجي أو الأجنبي يرغب في زيارة قصيرة للبلاد، لمدة 3 أيام على سبيل المثال، فهل يقضيها بالحجر ثم يغادر؟!. واشارت الى أن قطاع الفنادق فقد حصته السوقية بالمنطقة لصالح وجهات أخرى مجاورة، بسبب خلو الكويت من أي مشروعات ترفيهية جاذبة للزوار، والسبب في ذلك يعود بلا شك لفشل شركة المشروعات السياحية الذريع في انشاء ولو مشروع واحد يعيد للكويت ريادتها وجاذبيتها السياحية، وبدلا من محاسبة الشركة يتم زيادة رأسمالها!. ولفتت المصادر، الى انه في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة والعالم للتيسير على الزائرين فيما يتعلق بمنح الفيز والتوسع في الترفيه، نغلق نحن الأبواب امامهم بتردي خدماتنا وتسرع قراراتنا، لتتعمق خسائر القطاعات المحلية كافة دون استثناء، وذلك بعد ان فقد القطاع الخاص قرابة 6 مليارات دينار في أزمة كورونا التي تقترب من عامها الثاني. واستغربت المصادر من التمييز الكبير وعدم المساواة اللافت، في منح اراضي املاك الدولة للمستثمرين الراغبين في اقامة فنادق عليها، موضحة أن هذا الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، حيث ان نجاح أي دولة اقتصادياً مرهون بالتنافسية العادلة بين مستثمريها، إذ لا يوجد قانون بالعالم يمنح مستثمراً أفضلية على اَخر الا بالتميز، لا بالواسطة والمحسوبية وغيرها!. وطالبت المصادر، بالتوجه نحو الانفتاح، خاصة وأن جميع التصريحات الرسمية المحلية والعالمية، تشير الى أن الوضع الصحي بالكويت ممتاز ومطمئن، وأنه لا حاجة صحية قوية لاغلاق البلد والعودة للوراء، داعية المسؤولين المختصين الى مراجعة عملية منح الاراضي والتي تشهد تجاوزات حادة غير مقبولة في عصر الرقابة والاصلاح.