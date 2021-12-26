«حمراء» في الكويت.. «خضراء» في العالم!

مال وأعمال

فيما تبدأ دولة الكويت اليوم اجراءات مشددة على القادمين بالحجر 3 أيام شرط اجراء مسحتين، و10 أيام في حال مسحة واحدة، على ان يتبع ذلك اجراءات أخرى بدءاً من 2 يناير المقبل بعدم اعتماد الجرعة الثانية والزام القادمين والمسافرين بالجرعة الثالثة، بدأت دول مجاورة في رفع وتخفيف القيود وتوسيع دائرة قوائمها الخضراء.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصدرت دولة الإمارات القائمة الخضراء المحدثة الخاصة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، للدول التي يمكن السفر منها إلى أبو ظبي مباشرة ودون حاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية القائمة التي ضمت 74 دولة بينها عشر دول عربية، هي الأردن، واليمن، والبحرين، والعراق، والكويت، والسعودية، وسوريا، وسلطنة عمان، ولبنان، وقطر، كذلك شملت القائمة إيران. ويبدأ العمل بتلك القائمة بدءا من اليوم 26 ديسمبر.

