الناصر بحث والجابر استعدادات «الملتقى الاقتصادي للاستثمار»

أول النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح وذلك في مقر الهيئة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء تناول جميع الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد الملتقى الاقتصادي للاستثمار في دولة الكويت للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد بعنوان (نظرة عامة على الاقتصاد الكويتي) والمقرر انطلاق أعماله بتاريخ 16 يناير 2022 برعاية سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارة الخارجية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الملتقى واستعراض جميع الترتيبات الخاصة في هذا الإطار. من جانب آخر، تفقد الشيخ د. أحمد الناصر وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي امس سير اختبارات قبول دفعة جديدة من المتقدمين للعمل في وزارة الخارجية في قطاع الترجمة. واطمأن على سير الاختبارات وفق الاشتراطات الصحية وتوفير احتياجات المتقدمين، معرباً عن تمنياته لهم جميعاً بالنجاح والتوفيق في اختباراتهم، وتطلعه لانضمامهم للعمل في وزارة الخارجية وخدمة الوطن والحفاظ على مصالحه العليا وخدمة بلدهم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد .

