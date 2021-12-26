«المهمة المستحيلة».. تمت

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أنجز سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد مهمته باختيار فريقه الوزاري القديم بتشكيلة لن تتجاوز نسبة التغيير فيها الـ 50%.

وتوقعت مصادر أن يتم الاعلان عن الحكومة الجديدة خلال الاسبوع الحالي، مؤكدة أن التشكيل اصبح جاهزاً 90% ما عدا حقيبتين سيتم اختيار وزيرين من 5 أسماء مرشحة، موضحة أن التمثيل النيابي لن يتجاوز الثلاثة وزراء. وافصحت المصادر عن صعوبات كثيرة واجهت التشكيل الحكومي الجديد منها جملة الاعتذارات من الذين تم عرض الحقائب الوزارية عليهم، بالاضافة الى وجود ملاحظات جنائية أو سياسية أو مواقف سابقة لبعض من تم ترشيحهم للعمل الوزاري. برلمانيا، وفي ظل ترجيحات بقرب اعلان رئيس الحكومة عن التشكيل الوزاري الجديد، يبدو ان طريق التعاون مع المجلس لن يكون مفروشا بالورود اذ كشف مصدر برلماني لـالنهار ان الخلاف بين كتلة الـ 9 النيابية وحركة حشد التي يقودها مسلم البراك يتوسع اكثر واكثر وان الوصول إلى حل وسط أو طريق يلتقي فيه الطرفان اصبح اكثر صعوبة مما كان سابقا خاصة بعد تشكيك مسلم البراك ببعض اعضاء الكتلة في تصريحه الأخير. وأضاف المصدر ان نائبا إسلاميا سابقا يسعى جاهدا الى لم الصف وتخفيف حدة الخلاف عبر التواصل مع الطرفين الا انه حتى هذه اللحظة لم يصل إلى مبتغاه بينما مازالت محاولاته متواصلة. وأوضح ان الشق بين الطرفين واسع اذ ان كتلة الـ 9 وبالأخص النواب: شعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي ومحمد المطير وفارس العتيبي ومنسق الكتلة الجديدة بدر الداهوم يريدون وضع شروط للمشاركة في الاجتماع أولها ان يوضع بند رئيس لمناقشته هو رحيل الرئيسين، بينما يسعى مسلم البراك ومن معه إلى التهدئة لتمرير عدد من القوانين المهمة وعلى رأسها المسيء وبعدها يكون لكل حادث حديث. وأكد ان الكتلة حتى الآن لم تحسم أمرها من المشاركة في الاجتماع وهي في حيرة من أمرها فلو شاركت ولم يتم طرح موضوع رحيل الرئيسين فإنها لن توافق على مخرجات الاجتماع وعندها سيتم اتهامها بأنها ضد الإجماع الوطني، واذا لم تشارك فإنه سيتم اتهامها بأنها تسعى الى تخريب الاجتماع، وفي الحالتين ستكون خسارتها كبيرة.