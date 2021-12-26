الأحد 26 ديسمبر 2021 ,22 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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جريدة النهار
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وطن النهار
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حشود روسيا مستمرة مع أوكرانيا... لماذا عندهم حشود دون حرب وعندنا حروب دون حشد؟!
تائه
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