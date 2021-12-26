السفارة الأميركية: لا دور لواشنطن في عودة المعارضين الكويتيين

الأولى

نفت السفارة الأميركية صحة التصريحات التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام، عن ان الولايات المتحدة لعبت دوراً في اطلاق سراح المعارضين السياسيين وعودتهم الى الكويت.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر، «تنفي السفارة الأميركية صحة التصريحات التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام يوم 24 ديسمبر نقلاً عن نائب مساعد وزير الخارجية دانييل بنايم بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً في اطلاق سراح المعارضين السياسيين وعودتهم الى الكويت».

وأضافت، «لقد طلبنا التراجع عن هذه المزاعم من مركز ريكونسنس».

من جانب آخر عاد النائب د. عبيد الوسمي امس الى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأميركية.