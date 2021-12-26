السيسي: نستهدف الاكتفاء الذاتي

الأولى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تستهدف حاليا تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم إنجازها بلغ 6.2 تريليونات جنيه.

وقال السيسي ان العمل اليدوي له كلفته في حين أن العمل الإلكتروني يوفر الوقت والجهد ويقلل الهدر، لذا تقيم الدولة المجازر الآلية للحفاظ على الجلود من الهدر، مؤكدا أن الدولة تستهدف حاليا تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية والملابس، وبنفس المعايير والجودة العالمية، من أجل توفير فرص العمل، والعملة الصعبة وزيادة الناتج المحلي. وأضاف خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظات الصعيد، امس أن هناك حجماً ضخماً من العمل في كل القطاعات، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم إنجازها بلغ 6.2 تريليونات جنيه. وأوضح أن هناك المزيد من المشروعات التي سيتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية. وافتتح السيسي، صباح امس من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات في صعيد مصر. وأوضح الرئيس المصري أن الدولة عندما تنشئ مناطق صناعية جديدة لا تهدف إلى تحقيق ربح مباشر، وساق مثالا بأن الـ13 مجمعا صناعيا التي جرت إقامتها بكلفة 10 مليارات جنيه، حال وضعها في البنك لحققت عائدا قدره مليار جنيه سنويا، في حين أن الإيجارات لا تحقق هذا العائد؛ وبالتالي الدولة لا تسعى للربح وإنما لتوفير فرص إنتاج وعمل وتحقيق دخل للمواطنين.

وقال الرئيس السيسي إن الصناعات البسيطة لا تحقق غناء للمواطن، ولكن من يعملون بتكنولوجيات متقدمة معقبا «مرتب اليوم بتاع التكنولوجيات بيكون 20 ألف جنيه فى اليوم».

وطالب الرئيس المصري بتقييم ما جرت إقامته من مشروعات وحجم المشروعات التي تعمل بالفعل ورصد ما بها من عقبات ومشكلات للعمل على حلها، مشيرا إلى أنه ستجرى إتاحة الدعم الفني لهذه المشروعات من خلال إقامة المدارس والمراكز الاستشارية، وسيقوم المحافظون بتنظيم عملية انتقال المواطنين إلى المناطق الصناعية الجديدة. وأعرب الرئيس عن شكره لكل من اسهم في إقامة هذه المناطق الصناعية الجديدة، مؤكدا أن من يعمل أكثر ستساعده الدولة أكثر.

وقال السيسي «إحنا معندناش مشكلة إن إحنا نعمل والناس تشتغل، عندنا مشكلة في التفريق، أنا محبش أفرق فلوس على الناس ده كلام مش مظبوط، لكن أدي فرص عمل وأقف جنبه لأن أنا عايزه يكبر وعايزه يثق في نفسه ويبقى عنصرا داعما للناتج المحلي في مصر والاقتصاد المصري مش عايز أديله السمكة زي ما بيقولوا أنا عايز هو اللي يصطاد السمكة».

وتأتي المشاريع القومية التي شهد السيسي افتتاحها، ضمن فاعليات أسبوع الصعيد، في إطار جهود مصر لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.