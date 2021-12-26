الفنادق تواجه «السقوط الحر»!

الأولى

حذّرت مصادر اقتصادية عبر النهار، من دمار شامل ينتظر قطاع الفنادق المحلي في العام المقبل 2022، ليكون الوحيد بالمنطقة الذي يشهد سقوطاً حراً بسبب عدم وضوح القرار.

وشرحت المصادر، أن فنادق الكويت توفر مليوني غرفة سنوياً، ولا يتوقع أن يتعدى حجم الإشغال فيها الـ300 الف غرفة، بانخفاض اكثر من 60%، وذلك بعد ان تراجع الاشغال خلال فترة الجائحة

2020 و2021 بأكثر من 95%. وبينت، ان القرارات المتخذة تتم دون دراسة، وقالت ان توقعات اغلاق البلاد أمام الزائرين، وحالة الارتباك المتكررة في التعامل مع الوضع الصحي، عوامل سلبية تضر بقطاع السياحة والفنادق بشكل عام، مشيرة الى ان القطاع متضرر وتحمل بشق الأنفس تداعيات المرحلة الماضية دون اي دعم يذكر أو توجه واضح لانتشاله من ركوده. واستغربت المصادر عدم قيام المسؤولين عن قطاع السياحة في البلاد بالتفكير بالاتفاق مع قطر على تقديم تسهيلات خلال فترة اقامة مونديال كأس العالم المقرر اقامتها في الدوحة العام المقبل لتستفيد الفنادق في الكويت من هذا الاتفاق أسوة بالدول المجاورة وتطبيقاً لما قامت به دول العالم في البطولات السابقة. وقالت المصادر: من الواضح أن الحكومة الكويتية لا تهتم بوجود الفنادق والدليل عدم دعمها خلال جائحة كورونا ولا حتى الترويج لها بالتزامن مع الأحداث العالمية المقامة في المنطقة الخليجية. وتساءلت المصادر، اذا كان الزائر الخليجي أو الأجنبي يرغب في زيارة قصيرة للبلاد، لمدة 3 أيام على سبيل المثال، فهل يقضيها بالحجر ثم يغادر؟!. واشارت الى أن قطاع الفنادق فقد حصته السوقية بالمنطقة لصالح وجهات أخرى مجاورة، بسبب خلو الكويت من أي مشروعات ترفيهية جاذبة للزوار، والسبب في ذلك يعود بلا شك لفشل شركة المشروعات السياحية الذريع في انشاء ولو مشروع واحد يعيد للكويت ريادتها وجاذبيتها السياحية، وبدلا من محاسبة الشركة يتم زيادة رأسمالها؟! واستغربت التمييز الكبير وعدم المساواة اللافت، في منح اراضي املاك الدولة للمستثمرين الراغبين في اقامة فنادق عليها، موضحة أن هذا الأمر يجب الا يمر مرور الكرام. يأتي هذا فيما تبدأ الكويت اليوم اتخاذ اجراءات مشددة على القادمين بالحجر 3 أيام شرط إجراء مسحتين، و10 أيام في حال مسحة واحدة، على ان يتبع ذلك اجراءات أخرى بدءاً من 2 يناير المقبل بعدم اعتماد الجرعة الثانية والزام القادمين والمسافرين بالجرعة الثالثة، فيما بدأت دول مجاورة في رفع وتخفيف القيود وتوسيع دائرة قوائمها الخضراء.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية قائمة خضراء ضمت 74 دولة بينها الكويت، ويبدأ العمل بتلك القائمة بدءا من اليوم 26 ديسمبر.