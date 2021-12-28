كفى إهمالاً لأمور البلد!

آراء

ويستمر الانحدار في جميع مناحي الحياة بالدولة والحكومة لا تعي الأمور بسبب اهمالها الكامل لإدارة البلد بالطرق المعروفة والواعية، وهي لا تعي مستوى الانحدار الذي وصلنا اليه، فهي تتصرف في اعلامها كأن الامور تسير على ما يرام وليس هناك حاجة لتغيير نهجها المدمر.

ان بلدنا غني بموارده وطاقاته البشرية غير الموظفة، في تحقيق الأهداف المطلوبة والواجبة، بسبب سوء تشكيل الحكومات المتعاقبة، وتشبث تلك الحكومات بالاستمرار في عملها غير المنتج، ورغم ذلك لا تريد ان تفهم حجم فشلها وسوء نهجها، فهي دوما تصر على الاستمرار في طريقها دون الاصغاء إلى اصوت العقل حتى أوصلتنا إلى ما نحن عليه من تدهور في احوالنا المالية والاقتصادية وفي مستوى التعليم والصحة والثقافة وجميع الخدمات التي يحتاجها الوطن والمواطن.

ان الكويت تعاني من مشكلات عالقة ومتأخرة منذ زمن بعيد. من تنمية حقيقية وحل مشكلة الاسكان والتركيبة السكانية وما يصاحبها من احلال المواطن محل كثير من الأعمال التي يقوم بها الوافدون. والعمل الشفاف في الأجهزة الحكومية وتطبيق القانون والعدالة على الجميع بلا تمييز.

هذه امثلة كثيرة على فشل الحكومات المتتالية والاستمرار رغم خطورة الحالة المالية والاقتصادية والبيئية والتعليمية والصحية والخدمية وعدم التفكير الجدي في ايجاد البدائل. لانقاذ البلد من مآسيه المستمرة. انها مأساة حقيقية تعصف بالوطن بسبب تعنت وعدم تقدير الوضع ومحاسبة النفس والصدق مع الوطن وعدم المبالاة لصرخات المواطنين الذين يطالبون بحكومة جادة في تحقيق امنياته وامنيات ومستقبل ابنائه، انه مطلب مستحق من اصحاب القرار لتحقيق الأهداف المتأخرة والمطلوبة لهذا البلد المسكين الطيب. والله المستعان.

