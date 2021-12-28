الموت.. والشوارع

آراء

وضع الشوارع في الكويت خاصةً في اوقات الذروة من حيث الازدحام المخيف ووجود عشرات بل مئات السيارات القديمة أو الصغيرة أو النقل أو الأجرة مُقادة من قبل اجانب سواء من القارة الهندية وهم السواد الأعظم أو غيرهم وواضح جداً خوفهم وارتباكهم اثناء القيادة وترددهم بالسير أو الاتجاه أو مخالفتهم للقواعد والأعراف المرورية بما يؤكد بلا شك انهم لم يسبق لهم قيادة حتى عربانة في بلادهم، وبصورة غير مفهومة حصلوا على رخصة قيادة واشتروا أي سيارة مستعملة بثمن لا يتجاوز بعض الدنانير وأصبحوا يمرحون ويسرحون بالشوارع ويعرقلون السير ويتسببون بالازدحام والاختناقات المرورية.. وفي الأخير الحوادث!

فبالرجوع إلى احصائية المرور الحديثة التي نشرتها احدى الصحف بعددها يوم 21/12/2021 تؤكد ان الحوادث المرورية حصدت ارواح 150 مواطناً ومقيماً منذ بداية شهر يوليو الماضي فقط في ستة أشهر، وهذا خلاف الاصابات البدنية الأخرى.. والتلفيات المادية!

وهي ارقام ليست خطيرة فقط بل هي اضرار تفوق كثيرا من الحروب، صحيح من اسبابها الرئيسة هو عدم احترام قوانين وقواعد المرور مثل كسر الاشارة الحمراء والقيادة عكس السير والاستهتار.. ولكن الشيء الأكيد هو الازدحام الشديد ووجود مئات من السائقين الأجانب غير مؤهلين للقيادة وغير مدركين لطبيعة وواقع الشارع الكويتي!

وحسب موقع المرور فان عدد المركبات المسجلة هو 6.1 ملايين سيارة، يعني اكثر من البشر، منهم مليونان ومائة الف سيارة للوافدين ونصف مليون سيارة للخليجيين والبدون، وان رخص القيادة الصالحة للوافدين هي 715 الف رخصة قيادة، والخليجيين والبدون مليون و15 الف رخصة قيادة.. اما الكويتيون 670 الف رخصة!

والسؤال الكبير والخطير.. كيف حصل 716 الف وافد على رخصة صالحة رغم ان شروط استخراج رخصة القيادة للوافدين يتطلب ان يكون جامعيا حاصلا على شهادة من الجامعات المعترف بها من قبل المؤسسات الكويتية، وراتبه المسجل في اذن العمل يجب الا يقل عن ستمائة دينار، وأن يكون لديه اقامة قانونية ومضى منها سنتان كحد ادنى، فهل هؤلاء الأشخاص والعمالة التي تقود بالشوارع بالآلاف كلهم توافرت فيهم هذه الشروط؟.. طبعاً مستحيل.. اذاً كيف استخرجوا رخص القيادة؟! ومن المسؤول؟.. وهل هناك من يحاسب؟!

والله المستعان،،،

