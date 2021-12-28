«ندمانين يا ريس»

آراء

الندم واضح جداً على الأحداث السابقة وتحديداً ما قبل 2011 أحداث حصلت وتلتها متغيرات سياسية. وكان اولها واهمها استقالة رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد. تخيل البعض أو الغالبية في وقتها ان الانتصار قد تحقق ونحن من يرسم المستقبل!

ابتعد ناصر ولم يتغير شيء بالمشهد السياسي والاقتصادي بل زاد الفساد وتدمر كل ما هو باق وساعدوا الرئيس الجديد وحموا معاونيه!

البعض للاستفادة من الوضع والبعض ندم على ما حدث، وهنا وقع البعض في مأزق وندم كبير.

توهقنا حاربنا ناصر.. علينا الدفاع عن جابر.. لا نطلع غلطانين، والسكوت كان عنوان المرحلة، ونقاطع ولن نشارك.

واليوم نشهد تلميحات وعبارات تعاون وسبقها نزول للانتخابات والمشاركة بالصوت الواحد!

وايجابيات بطعم الندم ونتمنى المشاركة بالعملية السياسية وراضين بالصوت الواحد وراضين بكل شيء بس نبي نشارك!

والاعتراف احياناً ليس بالقول وأحياناً بالاداء السياسي والتلميحات على مرحلة كان عنوانها الغرور والطموح السياسي اللا محدود من البعض والبعض الآخر زعل بسبب عدم حصوله على العطايا والهدايا والنتيجة حرب سياسية خارج حدود المجلس وأسواره تحت مسمى انقاذ وطن ونحن له منقذون!

بالختام:

حال لسان البعض يقول

أرجع يا ناصر بس شلون!

وحنا غلطانين وأنت طيب وحنا نستاهل وأنت أبو الكرم

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

