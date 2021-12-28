واشنطن والخيارات المطروحة في نووي إيران

آراء

بات من الواضح ان المحادثات النووية 5+1 فشلت من البداية لتعنت كل طرف سواء الاميركي الذي يفاوض عنه الغرب أو الايراني المدعوم من روسيا والصين.

ومع بداية المفاوضات النووية مع إيران في فيينا بدأت تصريحات اميركية وأوروبية تحمل في طياتها يأساً من المسار الدبلوماسي للمحادثات بشأن النووي الايراني. يأس قد يشير إلى اقتراب اعلان فشل الدبلوماسية. فما هي البدائل المتاحة امام واشنطن وحلفائها لو فشلت مفاوضات فيينا؟

تحركات خليجية ودولية متسارعة جرت مؤخراً وسط تصريحات اميركية وأوروبية تحمل يأساً تجاه امكانية حل الملف النووي الايراني وملفات ايرانية اخرى في ظل الدبلوماسية، فيما يدور حديث حول البحث عن «بدائل» للعملية السياسية. يأس اميركي وأوروبي؟

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قال ان بلاده تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران بشأن العودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين افضل الخيارات المتاحة. وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في اندونيسيا ان واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بالبدائل في حال فشلت مفاوضات فيينا الرامية إلى انقاذ الاتفاق النووي.

وشدّد على ان «ما نراه حتى الآن هو ان إيران تهدر وقتاً ثميناً في الدفاع عن مواقف لا تنسجم مع العودة» إلى اتفاق عام 2015 واذ اعتبر ان الدبلوماسية لا تزال «حتى اليوم» هي «الخيار الأفضل»، اضاف «لكننا نناقش بشكل نشط بدائل مع حلفائنا وشركائنا».

تصريحات بلينكن سبقتها تصريحات اخرى لرئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون قال فيها ان المفاوضات الحالية في فيينا تُشكّل «الفرصة الأخيرة» لايران.

أما دبلوماسيو ترويكا الاتحاد الأوروبي فقالوا «اننا نضيع وقتاً ثميناً في التعامل مع مواقف ايرانية جديدة لا تتسق مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو تتجاوزها الأمر الذي يثير الاحباط». وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان لهم: «بأنهم حتى الان بدون احراز أي تقدم يذكر، وفي ضوء التطور السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قريباً بلا معنى».

وحمل البيان في طياته تقييماً متشائماً على نحو غير عادي للجهود المبذولة لاحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليها.

ايران بدورها تصر على سلمية برنامجها النووي وترفض أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة عليها، متهمة الأطراف الغربية المشاركة في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 -المعلق حالياً- بالاستمرار في «لعبة القاء اللوم».

وقال كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة لعبة القاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية. حيث اضاف بانهم أي إيران طرحنا افكارنا مبكرا وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات.

ويرى المراقبون ان هناك خلافاً كبيراً بين الصقور والحمائم في ايران، فالادارة الحالية المتشددة ترى ان الادارة السابقة فشلت وأن كل المجهود الذي بذل خلال عهد اوباما اطاحت به ادارة ترامب، وبالتالي -ومن وجهة نظر ايرانية- لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة لأن الايرانيين يرون انهم عملوا بجهد شاق مع ادارة ثم جاء شخص آخر في ادارة اميركية جديدة وألغى كل ما فعله الرئيس السابق».

في خبر عاجل اليوم طلب الرئيس الاميركي جو بايدن من فريق الامن القومي بالاستعداد لوضع التصورات في حال فشل المفاوضات الجارية الان في فيينا.

ان انسحاب القوات الاميركية من العراق بالكامل مع وجود بعض فرق الاسناد التي ستغادر العراق ايضاً نهاية ديسمبر الحالي ما يدل ان الادارة الاميركية عازمة على ضرب المنشآت النووية الايرانية بضربة مشتركة مع القوة الجوية الاسرائيلية مع العلم ان التدريبات الجوية بين الامريكان والاسرائيليين قد بدأت مع بداية شهر ديسمبر الحالي ومازالت التدريبات مستمرة فهل سيتم ذلك قبل نهاية سنة 2021 أو ستكون في بداية السنة الجديدة 2022.

واذا كانت النية بضرب النووي الايراني فعلينا الاستعداد لتجنب أي اثار سلبية مدمرة علينا من جراء الانفجارات للمفاعلات النووية الايرانية.

قد يقول قائل نحن بعيدون كل البعد عن مكان المفاعلات النووية فلا نحتاج الاستعداد لذلك.

ان ضرب المفاعلات النووية وتفجيرها قد يسبب دخانا واغبرة نووية مميتة قد تطال لا قدر الله كل دول المنطقة وستؤثر علينا مباشرة فمن باب الاحتياط علينا تحضير مركز لادارة الازمات يشارك به «الحرس الوطني»، «الداخلية»، «الجيش»، «الاشغال»، «الصحة» واستدعاء من يحتاجه المركز من:

? فحص اجهزة الانذار ومكبرات الصوت للتأكد من انها تعمل فلا احد يعرف متى تنتهي الضربات والرد من الايرانيين عليها واتساع هذه الضربات.

? فحص مناطق الايواء.

? وتدريب طاقم مركز ادارة الازمات بحيث يكون مستعداً لاي حدث لا قدر الله.

حفظ الله وطني الكويت من أي مكروه

