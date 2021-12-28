روبليف مصاب بـ «كورونا»

دوليه

أعلن لاعب التنس الروسي اندريه روبليف المصنّف الخامس عالمياً، أمس، إصابته بفيروس كوفيد- 19، ما يضع مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المرتقبة بين 17 و30 يناير المقبل في دائرة الخطر. وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على تويتر «أنا حاليا في برشلونة، ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية».وأضاف «لقد دخلت في حجر صحي واحترم كل البروتوكولات تحت اشراف الاطباء». وتابع روبليف «لقد تلقيت التلقيح بالكامل وأستعد لكأس «أيه تي بي» وبطولة أستراليا المفتوحة. أحتاج الآن إلى التعافي ولن اتوجه إلى ملبورن الا عندما يكون الوضع آمنا للجميع».

