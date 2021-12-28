توخيل: ما يحصل ليس عدلاً

دوليه

عبر مدرب تشلسي توماس توخيل، عن قلقه من إجبار فريقه على خوض المباريات تلو الأخرى في فترة زمنية قصيرة، رغم الغيابات العديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتغلب تشلسي أول من أمس على مضيفه أستون فيلا 3-1، في مباراة افتقد فيها لمجموعة من اللاعبين المصابين بالفيروس، كما اضطر لاستبدال مدافعه البرازيلي تياغو سيلفا في وقت مبكر من الشوط الثاني بسبب تعرضه لإصابة.

ورغم عودة تشلسي إلى طريق الانتصارات، بدا توخيل ساخطا من برنامج المباريات المزدحم، رغم احترامه الشديد لما قدمه لاعبوه خلال المباراة.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «سمحنا لكالوم هودسون أودوي باللعب 90 دقيقة (بعد تعافيه من فيروس كورونا) لأننا كنا بحاجة إلى تغيير لاعبين آخرين. من قرر ذلك؟ إنهم يجعلوننا نلعب، سنلعب مباراتين جديدتين في الكأس. لا يمكن أن يكون هذا هو الطريق الصحيح».

وأضاف: «لا توجد تغييرات كافية بالنسبة لنا. تم اللجوء لخمسة تبديلات بسبب فيروس كورونا، أوروبا لديها إجازة شتوية لكننا نلعب ونضع الحمل على أكتاف اللاعبين، إنهم يجعلوننا نلعب طوال الوقت حتى لو كان لدينا إصابات كوفيد، لدينا إصابات جديدة ولن يتوقف ذلك، فالأشخاص في المكاتب هم من يتخذون هذه القرارات».

وتابع: «هذا ليس عدلاً. قدم (لوكاكو) أداءً جيدًا للغاية. إنه ليس مستعدًا لذلك حتى لو أراد اللعب، كنا جميعًا في الفراش لمدة 10 أيام مصابين بالأنفلونزا، لقد غير

مجريات المباراة اليوم، تأثرت كثيرًا بالشبان ولكني أشعر بقلق بالغ، سنجري نفس المناقشة مرة أخرى. لم يسألنا أحد. إذا قلنا ما نريد تغييره، فهذا غير ممكن».

