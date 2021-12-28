رانغنيك: مارسيال يريد الرحيل

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قال الألماني رالف رانغنيك، مدرب مان يونايتد، إن لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال طلب الرحيل عن الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح رانغنيك، خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد : «مارسيال يريد الرحيل.. لقد أخبرني أنه يشعر بأن الوقت مناسب الآن للتغيير». وأضاف: «على حد علمي، لم يحصل مارسيال على عرض من أي ناد آخر، حتى الآن، ولأن الوضع على هذه الصورة، فإنه سيبقى». ويمتد عقد الفرنسي مع مان يونايتد حتى صيف 2024، مع إمكانية تمديده لموسم آخر من جانب النادي الإنكليزي.

وربطت العديد من التقارير الصحفية مارسيال، بالانتقال إلى برشلونة أو يوفنتوس أو باريس سان جرمان أو إشبيلية، خلال الموسم الحالي.

يذكر أن المهاجم الدولي شارك في 10 مباريات فقط مع مان يونايتد، هذا الموسم، في مختلف البطولات، وأحرز هدفًا واحدًا.

