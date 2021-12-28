مانشيني: سنبلُغ المونديال

دوليه

أبدى روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، ثقته في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2022. وفشل «الآزوري» في بلوغ المونديال بشكل مباشر، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، برصيد 16 نقطة، خلف منتخب سويسرا الذي تأهل بعد تصدره جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة. وبات على إيطاليا أن تخوض الملحق الأوروبي، حيث ستواجه مقدونيا الشمالية، وفي حال فوزها ستلتقي المنتصر من البرتغال وتركيا.

وفي هذا الصدد، قال مانشيني خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «نحن أقوياء، لأننا كنا الفريق الأفضل في بطولة أمم أوروبا، ولأننا فزنا باللقب عن جدارة، وخسرنا مباراة واحدة فقط خلال الثلاث سنوات الماضية». وفيما يخص لاعبي المنتخب الشباب، مثل زانيولو وسكاماكا، أجاب: «كل شيء يعتمد عليهم.. سكاماكا لديه كل شيء ليصبح مهاجمًا متكاملًا، ولا يزال بإمكانه التطور كثيرًا». وأردف: «أما زانيولو، فبإمكانه تقديم الكثير لكل من روما والمنتخب الإيطالي.. عندما يهاجم والمرمى أمامه يكون مدمرًا».

