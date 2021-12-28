فيوتشر أوقف انتصارات الأهلي في الدوري

دوليه

سقط الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لمثله على ملعب السلام بالقاهرة أول من أمس في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة للدوري المصري.

تقدم الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 3 وتعادل فيوتشر في الدقيقة 57 بهدف كريم وليد نيدفيد.

وتوقفت انتصارات الأهلي بعدما فاز في 6 جولات متتالية ورفع رصيده إلى 19 نقطة متصدرا ترتيب الدوري بأفضلية المواجهات المباشرة أمام الزمالك وللأهلي مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي. وكعادته فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجميع بتعديلات في التشكيلة حيث دفع باللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا للمرة الأولى في مركز الظهير الأيسر وكذلك لويس ميكيسوني رغم ابتعاده عن مستواه. وجاءت المباراة متكافئة إلى حد كبير بدأها الأهلي بالهجوم والتسجيل لكن فيوتشر لم يستسلم وهاجم بقوة وأهدر الكثير من الفرص ونجح في إدراك التعادل وتراجع في الدقائق الأخيرة وأغلق كل الطرق المؤدية لمرماه بل وكاد أن يخطف هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة.

البداية جاءت بضغط من الأهلي وتألق أحمد عبد القادر وراوغ أكثر من مدافع وأهدى الكرة لمحمد شريف المواجه للشباك داخل المنطقة لم يجد صعوبة في تحويلها للمرمى.

ورغم الهدف المبكر إلا أن فيوتشر رفض الاستسلام وبادل الأهلي الهجمات بحثا عن التعادل خاصة عبر الثنائي الدولي أحمد رفعت وعمر كمال والنشيط أحمد عاطف.

وانطلق أحمد عاطف منفردا من الناحية اليسرى ليخرج الحارس محمد الشناوي لمقابلته واضطر لعرقلته بعدما مر منه حارما إياه من التسديد في الشباك الخالية.

وأخرج الحكم محمد الحنفي الإنذار للشناوي ليفجر غضب الجهاز الفني لفيوتشر ولاعبيه الذين اعترضوا كثيرا مطالبين بطرد الشناوي.

ودفع الأهلي في بداية الشوط الثاني برامي ربيعة على حساب لويس ميكيسوني ليتقدم حمدي فتحي للوسط ونجح فيوتشر في إدراك هدف التعادل من كرة مرتدة سريعة بتمريرة طولية انطلق من خلالها أحمد عاطف ومرر إلى كريم نيدفيد في الدقيقة 57 وسدد الأخير كرة مرت بين قدمي الشناوي.

وغادر بعدها بدقائق كريم نيدفيد للإصابة وحل بدلا منه أنيست آبل ودفع الأهلي بالثنائي علي معلول وطاهر محمد طاهر على حساب أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في محاولة لتحسين مستوى الفريق.

ثم أشرك الأهلي حسين الشحات على حساب أفشة كما دفع فيوتشر بمدافعه سعد سمير بدلا من أحمد رفعت لمواجهة الضغط المكثف للأهلي.

ورد علي ماهر مدرب فيوتشر بإشراك الثنائي مصطفى البدري وأيمن الصفاقسي بدلا من ناصر ماهر وأحمد عاطف في الدقيقة 80.

ومع الاندفاع الهجومي للأهلي ظهرت المساحات التي حاول فيوتشر استغلالها وانطلق أيمن الصفاقسي بكرة مرتدة سريعة ودخل المنطقة لكنه سدد في يد الشناوي.وكاد مصطفى البدري أن يقتل اللقاء قبل النهاية مباشرة بعدما انفرد بالشناوي مع ضغط دفاعي عليه ليسدد خارج المرمى وأهدر رامي ربيعة فرصة التسجيل للأهلي بعدما مرت أمامه عرضية من بيرسي تاو لتنتهي المباراة بالتعادل وخسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة.

