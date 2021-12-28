هل المشكلة من الإدارة أم الحكام؟

محلية

تتداول هذه الايام قضية جديدة في كرة القدم الكويتية خصوصا للاندية التي تعاني من سوء نتائجها في الاونة الاخيرة بكرة القدم، ويمكنني ان اخص بالذكر ناديي العربي والقادسية حيث تذمرت الجماهير من نتائج فرقهم وبدأ البعض يذكر الاسباب بصورة ارتجالية لا يمكن قبولها منهم لانهم يعتقدون أن سبب هذه الهزائم او النتائج السيئة الادارة أو الحكام... وسؤالي لهم الان هو: من تقصدون بمصطلح الادارة هل ادارة اتحاد الكرة او لجنة الحكام او ادارة النادي او الجهاز الفني او اللاعبين؟ فالحكام معرفون بأنهم يتحملون نقدا لاذعا من الجماهير وبعض القيادات الرياضية، فيما ينتقد البعض سوء ادارة النادي للعبة. ويطالبونهم بالرحيل...! والبعض الاخر يطالب برحيل الجهاز الفني وبعض اللاعبين الذين لا يستطيعون العطاء من اللاعبين المحليين او المحترفين؟ ان من شاهد مباريات فرق المقدمة في الاونة الاخيرة بالتأكيد سيقول ان المنافسة بينهم اشتدت فجميع المباريات محل اهتمام الجماهير كون هذه السنة سيتم فيها تطبيق الصعود والهبوط للدرجة الاولى (ان شاء الله يطبق). ما شدني لكتابة هذه المقالة هو تواضع مستوى حكامنا في الاونة الاخيرة واهتمام ادارة الاتحاد باستقدام حكام من الخارج لبعض المباريات الحساسة فقط ...؟ اعتقد اصبح من واجب الاتحاد الاستعانة بحكام مميزين من الخارج للدوري الكويتي لان النتائج متقاربة وتحتاج الى حكام محايدين لكي يريحوا اللاعبين من سوء التحكيم الحاصل الان ...؟ اذا فالادارة هنا تحتم على الاتحاد بتنفيذ هذا المطلب وعلى ادارة النادي تقييم مستوى الجهاز الفني للفريق واخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بأسرع وقت ممكن... وها هي دورة ألعاب الخليج تأجلت على ضوء ذلك سيتم استكمال الدوري بقسيمه الاول والثاني خلال هذه الفترة الى 11 مايو 2022 موعد الدورة الجديد. اما اللاعبون ففعلا هناك لاعبون لا يستحقون لبس فانيلة الفريق لعدم جديتهم في الملعب وضعف مستواه الفني أو انتهاء فترة صلاحيتهم (Expire). وساءني ما فعله حارس مرمى القادسية (الرشيدي) اتجاه الحكم وبالجرم المشهود تلفزيونيا وانت لاعب كبير ولاعب بالمنتخب يفترض ان لا تصدر منك هذه الافعال. اذا المشكلة تقع في الادارة اولا وثانيا وثالثا. واذا قلنا ان السبب هو الادارة فإننا سنعني ادارتي اتحاد القدم وادارات الاندية كلها لان القرار الاداري والفني يصدر منهم في كل الامور الفنية والادارية والتحكيمية...... فلم نخطئ عندما نقول اننا ندار

بـ Bad Management والله من وراء القصد.

