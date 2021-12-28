فيّ معرفي شاركت بمهرجان الجيل المبهر

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شاركت لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في معرفي في «مهرجان الجيل المبهر للشباب» برنامج بناء القدرات الاستراتيجية في مجال الرياضة من أجل التنمية، سفراء لمناصرة كرة القدم الأخلاقية والشاملة، والذي أقيم أخيراً في قطر تزامناً مع بطولة كأس العرب 2021، برفقة مساعد مدرب منتخب الناشئات والشابات حنان الراشد. وتأتي مشاركة اللاعبة بدعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم، اللجنة العليا للمشاريع والارث ومؤسسة ارورا للتدريب والتنمية وبترشيح من الاتحاد الكويتي لكرة القدم. واللاعبة في معرفي، مواليد 2004 وتلعب منذ تأسيس المنتخب عام 2019 بمركز ظهير أيسر.

