الصدارة.. اشتعلت

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اشعلت نتائج الجولة السادسة من الدوري الممتاز الصراع على الصدارة بعد أن أصبحت 4 فرق تنافس على القمة، بفوز السالمية المثير على القادسية 3-2، وتعادل كاظمة المتصدر مع الكويت 0-0، ليحتفظ الأول بصدارة الترتيب برصيد 14 نقطة مع فارق نقطة واحدة بين الأربعة الأوائل: الكويت (13 نقطة) والقادسية (12 نقطة) والسالمية (11 نقطة). ومرة أخرى، أظهر كاظمة أنه يستحق البقاء أسبوعاً آخر على القمة بعد أن تعادل مع الكويت في مباراة كانت فرص البرتقالي فيها أخطر رغم التحفظ الدفاعي في الشوط الثاني، وحافظ البرتقالي على سجله خالياً من خسارة بقيادة مدربه داركو نيستروفيتش الذي واصل الاعتماد على طريقته المعتادة بوجود شبيب الخالدي في المقدمة حيث سنحت للأخير فرصة ذهبية في نهاية الشوط الأول، بينما قدم بندر بورسلي أداءً جيبداً وكاد أن يسجل مرتين من اختراقات دفاع الأبيض. وأعاد داركو رضا هاني إلى منطقة الوسط بعد أن أشركه في مركز الظهير الأيمن أمام العربي الجولة الماضية لحد من خطورة السنوسي الهادي وهو الدور الذي نجح فيه هاني باقتدار. في المقابل، ما زال التونسي نبيل معلول مدرب الكويت يداور بين اللاعبين ولا يثبت على تشكيلة واحدة، حيث أجرى تغييرات عدة على تشكيلة الفريق، منها ما هو غريب مثل الدفع بعبدالله البريكي في مركز الظهير الأيمن وعلي حسين في مركز الظهير الأيسر مع الاعتماد على 3 مدافعين في قلب الدفاع، وهي طريقة لم يعتد عليها الفريق، بالإضافة إلى البدء بيوسف ناصر والاحتفاط بالكونغولي ديوميرسي مبوكاني الذي تألق في المباراة النهائية لكأس الأمير أمام القادسية، وعدم البدء بأحمد الزنكي. وزادت نتيجة مباراة السالمية مع القادسية التنافس على القمة بعد الفوز المثير للسماوي في لقاء شهد تقلبات عدة، فبعد أن تقدم السالمية بهدف مهدي دشتي، عادل المتألق بدر المطوع النتيجة، وساهم في صناعة هدف التقدم للبديل عيد الرشيدي، قبل أن يعود السالمية بهدف البديل حسين الموسوي الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء احتج عليها لاعبو الأصفر كثيراً. ووقع مدرب القادسية خير الدين مضوي بأخطاء عدة لعل أبرزها الاحتفاظ بنجم الفريق عيد الرشيدي على مقاعد البدلاء، والإصرار على البدء بالثنائي محمد خليل وفهد الأنصاري في وسط الملعب رغم الضعف الواضح في هده المنطقة، علماً بأن الأنصاري تسبب بالهدف الأول للسالمية. وربما تكون النقطة الإيجابية لمضوي هي إعادة المطوع إلى مركزه خلف المهاجم، فتألق المطوع وكان نجم المباراة الأول رغم خسارة فريقه.

ولا شك أن الفوز أعاد السالمية للواجهة وفتح له باب المنافسة مجدداً بقيادة المدرب المخضرم محمد إبراهيم المطالب بتحسين الخطوط الخلفية للفريق، رغم وجود أسماء مميزة مثل مساعد ندا والبرازيلي اليكس ليما وحمد القلاف.

