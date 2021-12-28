مضوي تفرغ لعيد

محلية

ما يعاني منه فريق القادسية من سوء النتائج وخسارته الاخيرة امام السالمية 2-3 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في الجولة السادسة للدوري الممتاز، يؤكد ان هناك العديد من السلبيات سواء على الصعيد الفني او الاداري، في الوقت الذي يصر فيه رئيس جهاز الكرة الشيخ فهد طلال الفهد على عدم اعفاء المدرب خير الدين مضوي من منصبه بالرغم ارتكابه الكثير من الاخطاء مع تحمله المسؤولية بعد الخسارة في نهائي كأس الأمير، رغم ان مضوي يتحمل مع الجهاز الاداري مسؤولية اختيار المحترفين الذين يحدثون الفارق الفني.

والاسلوب الذي يستخدمه مضوي في تعامله مع الفريق يعكس عدم امتلاكه القراءة الفنية الناجحة وتحديدا في طريقة اللعب التي تعد جديدة على الاصفر باعتماده على اللعب الدفاعي ولم يكن ذلك مثمرا بل افتقد الفريق للصورة التي كان يتميز بها من حيث الاستحواذ والتحضير السريع في منطقة وسط الخصم وسوء الوضع في القادسية وصل لادنى الدرجات فدائما المدرب بكل مكان يسعى للاستفادة من كل الاوراق المتوفرة لديه بالذات عندما تكون تمتلك الامكانيات الفنية لها تأثير كبير على الفريق الا ان مضوي غير عن كل هؤلاء المدربين بقيامه بالتعامل مع عيد الرشيدي بطريقة تفرض عدة تساؤلات.

فمن غير المنطق ان يتم استبداله في كل مباراة وفي اللقاء الاخير ابقى عليه في مقاعد الاحتياط وبما ان عيد يعد من ابرز اللاعبين محليا في الوقت الراهن ولاعب يتسلح بمقومات النجم القادر على ان يخدم الفريق وبمعنى اكثر وضوحا عيد الرشيدي وبدرالمطوع بالرغم من تقدم السن به هما الاوراق الفعالة في الاصفر ليأتي مضوي في كل مباراة يتخلى عن عيد فمن يمتلك لاعب من نوعية عيد عليه ان يستفيد من قدراته و بمقدوره ان يحقق ما يطمح له.مع ادراكنا التام ان عيد يتمتع بأخلاق عالية وليس من صنف اللاعبين الذين يبحثون على افتعال المشاكل ومن ثم على مضوي ان يقيس الامور جيدا بتعامله مع عيد الرشيدي فهو لايحتاج لتوصية لكي يتم اشراكه اساسيا بل ما يتمتع به عيد من امكانيات يتمنى اي مدرب ان يكون لديه مثله. ولذلك على مضوي او غيره الا تكون قدرته فقط انك «تضع رأسك برأس عيد» وكأنه هو من يقف وراء الوضع المأساوي الذي يعيشه الاصفر ويمضي بسرعة نحو الضياع الرسمي.

