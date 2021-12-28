مذكرة تفاهم بين «الطموح» و«العون»

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وقع نادي الطموح الرياضي مذكرة تفاهم مع مركز العون السعودي تستهدف تعزيز ودعم التعاون المشترك بين الجانبين في كل البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتبادل وتطوير التجارب الخاصة بدمج الأشخاص ذوى الاعاقة الذهنية في المجتمع بالكويت والمملكة العربية السعودية.

ووقع المذكرة عن نادي الطموح رئيس مجلس ادارة النادي رحاب بورسلي وعن مركز العون د. مها الجفالي رئيس المركز وصرحت رحاب بورسلي ان هذه المذكرة تأتي في اطار سعي النادي للنهوض والارتقاء بالخدمات والانشطة والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة رؤية «كويت جديدة 2035» لتوفير حياة كريمة لجميع شرائح المجتمع من خلال مد جسور التعاون مع الاندية والمراكز والتنظيمات المعنية في داخل الكويت وخارجها، مشيرة الى ان مركز العون السعودي بجدة يعد أحد ابرز المراكز الخليجية المتميزة والنشطة في رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وتهيئتهم للاندماج في المجتمع.

واوضحت بورسلي ان المذكرة التي تبلغ مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتمديد تضمنت عدداً من البنود التي تساعد على التوعية المجتمعية وكيفية تقبل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية فى المجتمع من خلال تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم هؤلاء الأشخاص وأسرهم في البلدين للمشاركة في الفعاليات والندوات والمؤتمرات والبرامج التأهيلية ودعم توطين المعرفة في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي لهم من خلال تدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية والمساهمة في أن تكون البرامج المطورة والمشتركة بين الطرفين معياراً للتميز في تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وأسرهم بالاضافة الى التعاون في مجال الأبحاث التي تخدم هذه الفئة ومجالات توفير خدمة ذات جودة عالية. واضافت ان مذكرة التفاهم حددت آلية التعاون من خلال تبادل الخبرات واقامة الدورات واللقاءات المشتركة عن جميع البرامج التي يقدمها الطرفان.

وأعربت بورسلي عن تفاؤلها بالنتائج المترتبة على تفعيل هذه المذكرة في دعم مسيرة العمل الجاد نحو آفاق جديدة للنهوض بكل أوجه الرعاية والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الاعاقة وأسرهم.

وجددت الشكر لمركز العون بجدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال استضافتهم لنادي الطموح في ماراثون وواكاثون (هيا نمشي معاً 2021 ) الذي اقيم مؤخراً.

