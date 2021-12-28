الأسرة الرياضية فقدت علي يوسف

محلية

فقدت الأسرة الرياضية أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد المبارزة الأسبق علي يوسف الذي وافته المنية أول من أمس بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء للرياضة الكويتية وخصوصاً في لعبة المبارزة التي أسهم في الكثير من إنجازاتها، إذ يعد الراحل أحد رموز الرياضة الكويتية وصاحب التاريخ الرياضي الكبير. ونعت الهيئة العامة للرياضة ببالغ الحزن والأسى وفاة الرياضي القدير علي يوسف، ونقل الناطق الرسمي باسم الهيئة د. مشعل الهدبة في بيان صحافي أحر تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري لأسرة الفقيد وللأسرة الرياضية الكويتية التي فقدت برحيله رياضياً مخلصاً أسهم في تحقيق الانجازات الرياضية على الصعيدين المحلي والخارجي ورفع اسم الكويت خارجيا .من جانبه، نعى حمود فليطح مدير الهيئة الفقيد الذي أمضى أكثر من 30 عاما في خدمة الرياضة الكويتية، وخاصة لعبة المبارزة، حيث حصل على السيف الذهبي من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة بصفته أحد أقدم الأعضاء في الاتحاد ولجانه المختلفة، خلال فترة وجوده عضواً للمكتب التنفيذي و تقديراً لدوره في خدمة ونشر وتطوير اللعبة.