من يجرؤ على الكلام؟.. الفساد التشريعي!

الاخيرة

بعد عقود طوال من الفساد التشريعي المدمر والأكثر خطورة من أي فساد آخر بالدولة كونه فساداً سريع العدوى والانتقال للسلطات الأخرى، لأنّ النواب هم من يراقبون الوزراء، فإذا فسدوا وبدؤوا بعقد الصفقات وتقبُّل الرشاوى والعمولات، وإنشاء المكاتب الاستشارية التي لا تزيد على غرفة ومكتب وموظف يقصد منها أن تتعاقد معهم الجهات الحكومية بالملايين كرشوة لشراء مواقفهم، حينها سيفسد الوزراء بالتبعية، كما أن رجال القضاء يصدرون أحكامهم طبقاً للقوانين التي يشرعها «أو يتجنب تشريعها» النواب ومعروف أنَّه لا عقوبة إلا بنص، لذا إن فسد النواب تفسد معهم.. التشريعات والأحكام والسلطات جميعاً!

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كما أصبح بعض النواب للأسف واجهات دائمة لأصحاب النفوذ مقابل مبلغ معلوم يُدفع لهم دون خجل أو وجل، أو العمل لمن يرغب بـ«القطعة» فإن كانت هناك «مناقصة» أو صفقة أو تعاقد مع الدولة فإن النائب يقوم عبر التهديد بالاستجواب والوعيد بطرح الثقة لضمان إرساء العطاء بأسعار متضخمة تُدفع من المال العام للمتنفذ الدافع للرشاوى، وكل تلك الصفقات تتم تحت غطاء ادعاء الحفاظ على الأموال العامة ومحاربة الفساد، وكم من جرائم كبرى تتم تحت رايات البطولات الزائفة...

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في التسعينيات ذهبت لمجلس الأمة بعد أن اشتريت من إحدى مكتبات نيويورك كتاباً متعلقاً بـ«لجنة القيم» في الكونغرس الأميركي التي قامت آنذاك بفصل عضو بالكونغرس لمخالفات غير أخلاقية قام بها، والتقيت حينها بالنائب الفاضل علي البغلي الذي تبنى الموضوع وقدّم مقترح إنشاء «لجنة قيم» بالمجلس، إلا أن الفاسدين الظاهر منهم والخافي والتابعين لهم عن جهل رفضوا المقترح، فتصاعدت وتيرة الفساد النيابي، حيث إن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، لاحقاً تبنى النائب الفاضل عبدالوهاب الهارون نفس المقترح، فتم رفضه وبات واضحاً أن هناك من يدعي محاربة الفساد إلا أنه يدعمه بشدة عن طريق رفض إنشاء «لجنة قيم» كالحال في جميع البرلمانات الأخرى ورفض بالتبعية تعديل الدستور ولائحته الداخلية لتحقيق ذلك الهدف، وتحوّل الفساد التشريعي بسبب غياب تلك اللجنة من سرقة الآلاف إلى سرقة الملايين..

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آخر محطة:

وصل الفساد التشريعي المستشري إلى حد أن أصبح للسؤال البرلماني ثمن وللاستجواب ثمن ولطرح الثقة ثمن وكل شيء على المكشوف، فلا حساب ولا عقاب!

