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كريسماس ملكي


فاجأت دوقة كمبريدج الحضور في قداس عيد الميلاد بمهارتها في العزف على البيانو. وظهرت كيت في هذا القداس إلى جانب الموسيقي الشهير توم ووكر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الاحتفال الذي أُقيم في كنيسة ويستمنستر. وأهديت ترنيمة «معا في الكريسماس» لمن قدموا الدعم لمجتمعاتهم أثناء فترة وباء كورونا. وقال الأمير وليام وزوجته كيت، عبر «تويتر»، إن عيد الميلاد هذا سوف يكون مختلفا عما كان يخطط له الكثير من الناس. من هؤلاء الذين عانوا الوحدة بعد أن اضطروا إلى الالتزام بالحجر بعيدا عن أحبائهم، إلى الرائعين الذين يدعمون الهيئة الوطنية للرعاية الصحية، والذين يوفرون الرعاية للفئات الأكثر احتياجا - نحن دائما نفكر بكم».


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