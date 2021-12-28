«سبايدر مان» يحقق أعلى الإيرادات في 2021

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أثبت فيلم الرجل العنكبوت «سبايدر مان» الجديد «لا طريق إلى المنزل» أن من الممكن تحقيق مليار دولار ايرادات لشباك التذاكر العالمي، حتى في زمن وباء منع الكثيرين من ارتياد دور السينما.

الفيلم، وهو من إنتاج مشترك بين سوني وديزني، أصبح أول فيلم تتجاوز إيراداته المليار دولار خلال الجائحة، وحصل على لقب الفيلم الأعلى إيرادات لعام 2021.

وكان آخر فيلم تجاوز عتبة المليار دولار، هو فيلم «حرب النجوم.. صعود سكاي ووكر» الذي أعاد حقبة أفلام حرب النجوم الأيقونية إلى دور السينما، وعرض عام 2019. وفيلم سبايدر مان هو من سلسلة «مارفل» الكارتونية، وحقق حتى الآن 1.05 مليار دولار خلال عطلة الميلاد، متفوقا على فيلم «معركة بحيرة تشانغجين» المنتج في الصين والذي حصل على 904 ملايين دولار. ونقل موقع ABC عن، بول ديرغارابيديان، كبير المحللين الإعلاميين في مجموعة كومسكور إن «تحقيق مليار دولار في سوق ما بعد الجائحة يدل على قوة الفيلم لجذب الجمهور في جميع أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة مشتركة لا يمكن أن تحصل في غير دور السينما».

ومثل الفيلم، توم هولاند، الذي صور حتى الآن ستة أفلام لشركة مارفل.

وحقق فيلم «سبايدر مان.. العودة للمنزل» الذي صور في عام 2017 ثاني أعلى إيرادات للسلسلة بـ 880 مليون دولار.

