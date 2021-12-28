أغرب قضية طلاق.. ممنوع من السفر 8 آلاف سنة

الاخيرة

لم يعد بإمكان الأسترالي نوعام هابرت، البالغ من العمر 44 عاما، مغادرة إسرائيل قبل 8 آلاف عام بموجب قضية نفقة. وكان هابرت انتقل للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته، لكن انفصاله عن زوجته كان يحمل له صدمة كبيرة، إذ رفعت طليقته دعوى نفقة لطفليهما. طليقة هابرت قدمت إلى المحكمة «طلب منع سفر»، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سببٍ كان، حتى يدفع «ديونا مستقبلية» من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013. وبحسب حكم القضاء، فإنه صار ممنوعا من مغادرة البلاد حتى يدفع المبلغ المطلوب، قبل نهاية ديسمبر من عام 9999 أي بعد 8 آلاف عام من الآن، وذلك دون أي إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة. وتعليقا على ذلك قال هابرت «منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل»، مضيفا أن هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله «يتعرضون للاضطهاد من قبل القضاء الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات».

