«الاتحادية» العراقية تثبت نتائج الانتخابات النيابية

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بغداد- الوكالات: ردت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى الطعن بنتائج الانتخابات النيابية، خلال جلستها التي عقدت امس للبت بطعون نتائج الانتخابات. وكانت هذه الجلسة الرابعة للمحكمة الاتحادية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري وعدد من النواب الخاسرين. وتعتبر الدعوى القضائية آخر فصول أزمة الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي والبت في الطعون. وقبيل جلسة المحكمة توقع محامي قوى الإطار التنسيقي (الرافضة لنتائج الانتخابات) محمد الساعدي أن تشهد الجلسة إصدار قرار نهائي بشأن الدعوى.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية، تظاهر محتجون رافضين لنتائج الانتخابات بالقرب من مقر المحكمة. وردد المحتجون هتافات رافضة لأي قرار قضائي لا يلبي مطالبهم بإعادة العد والفرز لجميع المراكز الانتخابية يدويا أو إلغاء نتائج الانتخابات.

في غضون ذلك أعلنت قوى الإطار التنسيقي مبادرة لحل الأزمة حيث دعت الأطراف السياسية إلى استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية. كما طالبت قوى الإطار التنسيقي، بمعالجة ما وصفته اختلال التوازن البرلماني المقبل لضمان عدم التفرد بسن القوانين. وشددت على أن الحل لا يكون من خلال شكل الحكومة وتمثيلها وإنما بالتركيز على برنامجها. كما دعا البيان أيضا الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بنائه وفق القانون. وأنه بعد قرار المحكمة صار الطريق ممهداً للتصديق على نتائج الانتخابات ودعوة البرلمان من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما لعقد الجلسة البرلمانية الأولى.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد أجّلت الأربعاء الماضي الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري للطعن في نتائج الانتخابات مطلع الشهر الحالي وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان حينها إن «المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات» وأضاف أن «ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين» وقال العامري خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية إن هذه الدعوى ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيئ لمفوضية الانتخابات واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات

وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير. وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

ويعد تحالف «الفتح» وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018. ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف «تقدم» بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا ثم الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا.

وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة الخضراء صباح امس مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات. وأغلق المتظاهرون مداخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين.ونشرت مواقع إخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحصار المحتجين للمنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية. وقد أغلقت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية للمحكمة، والبوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء وجسر الجمهورية، وسط انتشار أمني كثيف.

وفرضت القوات الأمنية العراقية من جهتها، إجراءات مشددة حول مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية. واغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء ونقلت وكالة «بغداد اليوم» عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه جرى تعزيز القوات الأمنية بقوات إضافية لنقاط التفتيش والتقاطعات المهمة في العاصمة العراقية.

