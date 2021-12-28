السيسي تفقَّد «مجمع بنبان».. عاصمة العالم للطاقة الشمسية

عربيات ودوليات

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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، حيث استمع لشرح حول آليات عمل المشروع، كما افتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء في محافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التي تم تنفيذها في العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

وفاز مشروع بنبان للطاقة الشمسية من قبل بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، والتي نظمتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، لتضاف لسجل الجوائز الإشادات الدولية التي حصل عليها المشروع حيث سبق له الفوز بجائزتين عالميتين هما جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي لعام 2018 كأفضل مشروع بالعالم. ويعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الطاقة من خلال إدارة الاستثمار الأجنبي، ويعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط بقدرة 1456 ميغاواط.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في شبكات الكهرباء، ومن ضمن المناطق التي كانت تعاني من التغذية الكهربائي هي الصعيد، وفي هذا الإطار تم إنشاء مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي فاز بجائزة التميز الأولى من البنك الدولي، وعلى مستوى محطات الإنتاج تم إنشاء محطة بني سيوف العملاقة بطاقة 4800 ميغا. وأضاف حمزة ، أن منطقة بنبان بعد إنشاء محطة الطاقة الشمسية أدت لتوفير الكثير من فرص العمل والتنمية، مضيفًا أن معظم شبكات الكهرباء في الصعيد تم تطويرها بصورة كبيرة سواء من خلال الخطوط ا لهوائية أو المحولات العملاقة.

ولفت إلى أن الدولة أنفقت 1.5 مليار جنيه على تطوير الكهرباء في أسوان، و2 مليار على تطوير شبكة الكهرباء في سوهاج، وفي الأقصر ما يقرب من 1.2 مليار جنيه.

وبدأت التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكليف رئاسي واهتمام مكثف من الحكومات المتعاقبة، منذ 2014، لتحدث نقلة نوعية كان يجب أن تبدأ منذ 40 سنة، فمعدل وصول الصرف الصحي هناك لم يكن يزيد عن 8%.

وتوفر مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها لأهالي الصعيد عددا كبيرا من الخدمات، فاستثمارات البنية الأساسية مهمة للغاية، وضخت الدولة المصرية لمشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر عددا كبيرا من الاستثمارات المختلفة، حيث بلغت كلفة التمويل في المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية ما يقرب من 400 مليار جنيه.

وقامت الدولة المصرية بالدفع ببرامج تنموية للصعيد ومنها برنامج التنمية المحلية، ويستهدف البرنامج عمل التنمية المحلية هناك، مثل إشراك المواطنين عبر جلسات التشاور للحصول على آرائهم في الخطة السنوية ويتم الاستماع لكل مطالب المواطنين ويتم دراستها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.

يذكر أن الخدمات متاحة في كل المجالات مثل السكن والمياه والصرف الصحي وغيرها والتي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وجعلهم ينخرطون في عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تطوير السياحة، حيث تم عمل تنمية عمرانية للمدن لكي تكون مؤهلة لاستقبال السياح، وبالتالي فإن التنمية في الصعيد متكاملة ولا تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب الحياة.

سد الشمس العالي

يعد مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر نموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومي، علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم.. وفيما يلي أهم المعلومات التى تخص المجمع:

يقع على امتداد قرية بنبان بالطريق الغربى لأسوان.

ينتج 1460 ميغاوات كهرباء تمثل 90% من طاقة السد العالي.

يسهم في تفادى مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تكلف 3.4 مليارات يورو (40 مليار جنيه).

يقام على مساحة ‏37 كيلو مترا مربعا.

يتكون من 32 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية.

4 محطات محولات للربط بالشبكة الموحدة.

200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميغاوات طاقة نظيفة تنير 70 ألف منزل.

وفّر المجمع خلال فترة التنفيذ 11 ألفا و720 فرصة عمل مباشرة.

23 ألفا و440 فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى 6000 بعد التشغيل

شاركت فيه 40 شركة متخصصة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

حصل على المركز الأول على مستوى المشروعات المنفذة من البنك الدولى.

فاز بجائزة التميز الحكومى العربى 2020 كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.