هدية العام الجديد

عربيات ودوليات

أعلن وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، عن هدية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين المصريين تتعلق بالسكك الحديدية، مع بداية العام الجديد.

وقال الوزير، إنه «تم التخطيط لتوريد ورفع كفاءة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية بكلفة 53 مليار جنيه، وتطوير نظم الإشارات بكلفة 50 مليار جنيه، وتطوير البنية الأساسية بكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير الورش بكلفة 15 مليار جنيه، بإجمالي كلفة تبلغ 225 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد وحدها». وأشار إلى أنه «تم التعاقد على توريد 1300 عربة قطار جديدة، ورفع كفاءة وتجديد 1313 عربة بكلفة إجمالية نحو 19 مليار جنيه»، موضحا أنه «سيتم الاحتفال برفع آخر عربة قطار قديمة كهدية الرئيس السيسي للمواطنين من محطة أسوان نهاية الشهر الحالي».

