اليمن.. التحالف يُدمر مخازن أسلحة بصنعاء

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمر مخازن للأسلحة في صنعاء بينما طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حكومة لبنان بإعلان موقفها بعد تقارير عن تورط حزب الله اللبناني في عمليات الحوثيين باليمن.

وقال التحالف في بيان «دمرنا مخازن للأسلحة في معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء، وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة» وأضاف «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والاعيان المدنية الأضرار الجانبية». وفي وقت سابق قال التحالف إنه راقب عملية نقل أسلحة، معلنا بدء ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها» داعيا المدنيين إلى «عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء». واعتبر التحالف أن هجماته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من ناحية أخرى، طالب وزير الإعلام اليمني حكومةَ لبنان بإعلان موقف واضح مما سماه «عدوان حزب الله» بإرسال خبراء إلى اليمن وتهريب السلاح.

