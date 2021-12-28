السعودية تعدم داعشياً حاول تنفيذ عملية انتحارية

عربيات ودوليات

ذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنها نفذت، أمس، حكم الإعدام بحق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بعد إدانته بمحاولة استهداف تجمعات مدنية، عبر عملية انتحارية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». وقالت الداخلية السعودية إنها نفذت حكم الإعدام بحق محمد عبدالله أحمد الصدام، الذي يحمل الجنسية اليمنية في الرياض. وذكرت أن الصدام عمل على «استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف».

