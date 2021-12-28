الولايات المتحدة ترصد «تزايداً» في إصابات الأطفال بـ«أوميكرون»

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عواصم - الوكالات: واصل المتحور «أوميكرون» الانتشار في الولايات المتحدة وقد سجلت سلطات الصحة في نيويورك ازدياد عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج من «كورونا» بينما وعد البيت الأبيض بتجاوز النقص في توافر فحوص كشف الفيروس في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة بولاية نيويورك أنها «تراقب عن كثب الارتفاع المتزايد في حالات استشفاء الأطفال المرتبطة بـ«كوفيد-19».

ويستمر عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة في الارتفاع، مع معدل يقارب 190 ألف حالة جديدة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وتسبب المتحور الجديد واحتفالات نهاية العام مع ما تشهده من سفر وتجمعات، في ارتفاع الإقبال على فحوص كشف المرض بالولايات المتحدة، مما جعل الحصول عليها صعبا في بعض المناطق.

وأكد كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة أنتوني فاوتشي أن النقص في فحوص «كوفيد-19» سيتم حله قريبا. وتطرق فاوتشي أيضا إلى المتحور «أوميكرون» وخطورته، ورغم إقراره بأنه «شديد العدوى»، أثنى على البيانات التي كشفتها دراسات أجريت في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، والتي يبدو أنها تشير إلى أن الإصابات بهذا المتحور أقل خطورة.

من جهة أخرى، أخضعت السلطات الأميركية للمراقبة عشرات السفن السياحية التي سجلت إصابات بـ«كوفيد-19» خلال إبحارها في مياه البلاد، حيث أفيد برفض العديد من موانئ الكاريبي السماح لها بالرسو.

