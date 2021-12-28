منى زكي تنتهي من تصوير فيلم «القاهرة مكة»

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أوشكت النجمة منى زكي من تصوير فيلمها الجديد «القاهرة مكة»، ليدخل بعدها في مراحل المونتاج استعدادًا لعرضه في السينما خلال الفترة المقبلة. حيث تبقى 5 أيام على انتهاء تصوير فيلم القاهرة مكة، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية في عدد من الأماكن المختلفة لتصوير مشاهد داخلية وخارجية. وفيلم «القاهرة مكة» بطولة كل من منى زكي، ومحمد علاء، وخالد الصاوي، ومحمد فراج، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة. وتقوم منى زكي خلال الفيلم بدور امرأة لها ماض سيء تسافر لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال.

