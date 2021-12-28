«بيارق».. عمل إذاعي يبرز الجانب الوطني لأبناء الكويت

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ضمن اطار سعي اذاعة الكويت إلى تقديم اعمال درامية واجتماعية هادفة تخدم المستمع الكويتي والعربي تم تسجيل عمل توعوي بعنوان «بيارق» في استديو الدراما يتمحور في اطار انساني تشجيعي، من تاليف الكاتب احمد الرفاعي واخراج وضحة السني ومشاركة عدد من النجوم ومنهم داود حسين وعبدالناصر الزاير وملاك ويوسف الحشاش وحسين الرفاعي ومحمد الشطي وعبدالمحسن العمر وابرارالمفيدي وقد تواجدت «النهار» هناك لمتابعة التسجيل والذي من المقرر ان يتم بثه خلال شهر يناير القادم على محطة البرنامج العام.

احداث

في البداية تحدثت المخرجة وضحة السني التي قالت: في البداية اود ان اشكر وكيل الاذاعة سعد الفندي على اتاحته الفرصة لنا كشباب في اذاعة دولة الكويت وايضا الشكر موصول الى قيادات الاعلام لتوجيهاتهما وهما وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة منيرة الهويدي وسبق ان اخرجت اعمال اذاعية درامية ولكن هذا العمل يتميز بانه اول مرة اتعاون فيه مع الكاتب احمد الرفاعي من خلال مسلسل «بيارق» والاحداث سوف يتابعها المستمع والذي يتطرق الى دور الشباب الكويتي الاجتماعي خاصة ان العمل دوره واعٍ وجميل ويتطرق الى مجالات عدة ومنها الرياضة والاعمال التطوعية ويشمل كل الاعمال الاخرى التي يكون لهم دور اساسي فيه وانا سعيدة بوجود اسماء مشاركة ومنهم داود حسين وعبدالناصر الزاير وملاك واخرون.

المحبة

كما تم اللقاء مع الفنان القدير داود حسين الذي قال: عندما ابلغت بوجود عمل اذاعي فكان سؤالي عن الفريق الذي سوف يشارك وفرحت كثيرا انهم احبائي خاصة اننا في الوسط الفني مجموعة محبة ومتجانسة وروح المحبة تجمعنا خاصة ان تواجدنا هنا ليس للعمل فقط بل لتقضية وقت جميل وفرحت جدا لوجود زميلي عبدالناصر الزاير وملاك والاخرين ايضا من مجموعة الشباب ومادامت هذه الروح موجودة فان العمل مصيره النجاح لوجود عوامل مساعدة ومنها المحبة التي تخلق روح عمل جميل يقدم للمستمع.

انساني

اما الفنان القدير عبدالناصر الزاير فقد قال: العمل انساني بالدرجة الاولى ودوري فيه هو الراوي وهو يفصل ما يريده الكاتب ويربط الاحداث والعمل ينتمي الى النوعية الجميلة وسيأخذ صدى طيباً والعمل فيه قيمة ومحتوى قوي واتمنى ان يتم تنفيذه بصورة مماثلة حتى يصل الى المستمع بشكل جميل.. خاصة ان الراوي له مسار مختلف في الاحداث حيث سيؤدي دوره باللغة العربية الفصحى اما الاحداث الاخرى فستكون باللهجة الكويتية البسيطة وغير المعقدة.

كما تحدثت الفنانة ملاك وقالت: «بيارق» هو اول عمل اذاعي في مسيرتي الفنية خاصة في ظل وجود فنانين لهم تاريخهم مثل الفنان القدير داود حسين وايضا الفنان القدير عبدالناصر الزاير وهي تجربة جديدة بالنسبة لي ومن خلال النص توجد عندي اكثر من شخصية سوف يسمعها الناس من خلال اذاعة الكويت.

مميزة

اما الفنان عبدالمحسن العمر فقد قال: «بيارق» من الاعمال المميزة في اذاعة الكويت وهذا الامر ليس غريباً على هذه الجهاز خاصة ان وزارة الإعلام سباقة في تلك النوعية من الاعمال الاذاعية وادواري في العمل متعددة ولي اكثر من كراكتر وبقالب كوميدي وايضا توجد ادوار جادة خاصة ان المخرجة وضحة السني تعرف ماذا تريد وايضا تعرف كيف توظف كل فنان في مكانه الصحيح وانا سعيد بالتجربة واتمنى التوفيق للجميع.

اما الفنان حسين الرفاعي فقال: العمل توعوي شبابي ويتحدث عن الاسرة وتعليم الأبناء ووضعهم في المسار الصحيح وكون العمل ذا رسالة شبابية فانه استلزم ان يكون هناك فنانون شباب حتى تصل الرسالة بصورتها الصحيحة والعمل عبارة عن عدد من الحلقات التي تضم كل مجموعة منها مساراً وقصة.

كما تحدثت الفنانة ابرار المفيدي قائلة: اؤدي عدداً من الشخصيات ولكن في الحلقات الاولى اؤدي شخصية الام التي تحتوى ابناءها ولاتفرق بينهم وتسعى دائما بالنصيحة ودائما تشجع ابناءها وتحفزهم على العمل الوطني وانها رسالة هادفة بشرط الايقلل من الحصيلة العلمية

توعوي

والختام كان مع مؤلف العمل الكاتب احمد الرفاعي الذي تحدث عن العمل قائلا: «بيارق» هو عمل اذاعي قد يكون مختلفاً نوعا ما خصوصا ان المستمع يعتقد اننا نبرز مشاكلنا من غير الحلول واليوم جئنا بمسلسل اذاعي يبرز الحلول من خلال طرح المشكلة ويتناول طريقة الحل المثالية لذلك وايضا هو عمل توعوي فيه مجموعة من القضايا مثل المشاريع الصغيرة والام المثالية والعمل المتطوعي والمعلم الكويتي وكيفية تكريمه واتمنى ان يلاقي العمل النجاح خصوصا بمشاركة نخبة من الفنانين.

