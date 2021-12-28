أغاني ومواويل نجوم «ليلة دجلة والفرات» تشعل «موسم الرياض»

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زينت ليلة «دجلة والفرات» التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، بنجومها المطربين الثلاثة اصيل هميم وسيف نبيل وحاتم العراقي، حفلات موسم الرياض في بوليفارد الرياض سيتي، فلامست فيها اهات المواويل العراقية مشاعر واحاسيس الجمهور السعودي والعربي الحاضر، والنتيجة ليلة عراقية طربية بامتياز.

الحفل اقيم على مسرح «محمد عبده ارينا» وهو ما وصفه حاتم العراقي وسيف نبيل واصيل هميم، بالمسؤولية الكبيرة وفخر يضاف الى مسيرتهم ان تقترن اغانيهم التي يقدمونها على هذا المسرح باسم العملاق «فنان العرب» محمد عبده، وهذا ما قالوه عند التقائهم مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا في الكواليس بعد التقاطهم الصور التذكارية مع الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، مشيدين بجهوده في الحفل ومتابعته كل صغيرة وكبيرة فيه.

الحفل بدأته اصيل هميم مقدمة اغانيها العاطفية التي اشتهرت بها، وقد وصفت اصيل الحفل بقولها: «كلي فخر اني امثل بلدي العراق في الحفل بأبهى صورة» وتوجهت بالشكر والتقدير للهيئة العامة للترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ما شاهدته في موسم الرياض، مبدية سعادتها بما لمسته من تنظيم الشركة الكبيرة والرائدة روتانا».

وعن سر تميزها بالاغنية العاطفية، ذكرت ان الامر يعود الى احساسها وهذا ليس فقط في الاغنية العاطفية بل في جميع الاغاني، وامتدحت الجمهور السعودي واصفة اياه بانه يقدم دفعة معنوية لاي مطرب، واي كلام سيقال في حقه هو قليل.

اما الفنان سيف نبيل الذي رافقته فرقة استعراضية شاركته في اداء بعض اغانيه فقد أكد في الكواليس ان الجمهور السعودي راقٍ ومحترم وأدهشه تفاعله الكبير مع الفنانين.

اما الفنان حاتم العراقي الذي امتع الجمهور الغفير باغانيه ومواويله العراقية، فقد اعد لليلة دجلة والفرات مفاجأة في الحفل تمثلت بتقديمة اغنية جديدة وطنية للسعودية، وعلى المسرح امتدح المستشار تركي آل الشيخ مستشهدا بالافكار التي تفوق الخيال لموسم الرياض من معاليه. وكان حاتم في الكواليس قد اكد «العراق لديه ارث فني وثقافي كبير وسعداء ان نقدم جزءاً بسيطاً من هذا الارث في ليلة دجلة والفرات».

